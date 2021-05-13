Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetler neler? Bayram gecesi kılınacak namazlar, okunacak dualar ve sureler

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle Ramazan Bayramı’nda edilecek dualar da merak edildi. Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe ve 15 Mayıs Cumartesi günleri arasında sürecek. Ramazan Bayramı’nda özel olarak ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bayramda edilecek dua ,ibadet ve namazları merak etmektedir. Ramazan Bayramı’nda yapılacak ibadet,dua ve namazlar aşağıda yer almaktadır.

Ramazan Bayramı duaları

Bizleri ve bütün kâinatı yoktan var eden; varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Rahmeti ile bütün varlığı, kâinatı kuşatan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz! Yerin ve göklerin yegâne sahibi; kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin yegâne mâliki Yüce Mevlâmız! Hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sen kabul eyle! Salat-ü selamımızı, tahiyyat-ü ikramımızı, her türlü ihtiramımızı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’ya, onun âl, ashâb ve etbaına gönderiyoruz. Kabul eyle Allah’ım! Yâ ilahe’l-âlemîn!

Şu mübarek bayram sabahında huzuruna geldik. Sana layık bir kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilincindeyiz. Bizi huzurundan boş çevirme Allah’ım! Ya Rabbi!

Kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, okuduğumuz mukabelelerimizi, indirdiğimiz hatm-i şeriflerimizi, verdiğimiz zekât ve fitrelerimizi, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazlarımızı, ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu Ramazan Bayramı hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah’ım!

Tüm bunlardan hâsıl olan ecir ve sevâbı; Öncelikle Hz. Âdem’den itibaren insanlığa rehber olarak gönderilen bütün peygamberan-ı izama ve rusul-i

kirama, hâssaten hayat rehberimiz Kur’an-ı bize tebliğ eden Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)’e, onun aline, ashabına, ezvacına, ehli beytine hediye eyledik, vâsıl eyle Allah’ım!

Kur’an’ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere ulaştıran huffazın, ulemanın, sulehanın, din-ü devlet, mülk-ü millet uğrunda canlarından geçen aziz şehitlerimizin, ahirete göç eden kahraman gazilerimiz ile bütün ehl-i imanın aziz ruhlarına hediye eyledik haberdar eyle Allah’ım!

Bu mübarek bayram sabahında camimizde “âmin” “âmin” diye nidada bulunan bütün cemaatimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, cümlesini hissedar eyle Allah’ım!

Allah’ım! Varlık âlemine ibret nazarıyla bakabilmeyi bizlere nasip eyle! Bedenlerimizi ve kalplerimizi imansız, Kur’ansız, harap evler gibi olmaktan muhafaza eyle!

Bizlere daima iman ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle Allah’ım! Bizlere hakkı hak bilip hakka sarılmayı, batılı da batıl bilip ondan da uzaklaşmayı; Kur’an’a, Furkan’a tabi ve hizmetkâr olmayı nasip eyle!

Kur’an-ı Kerim’i; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin devası eyle. Kerim Kitabımızı ve Peygamberimiz (s.a.s)’in sünnetini doğru anlayıp hakkıyla yaşamayı bizlere lütfeyle Allah’ım!

Bize bahşettiğin ömür sermayemizi rızana uygun geçirmeyi nasip eyle! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle Allah’ım!

Ya Rabbi! Bizleri anne-babalarımıza hayırlı evlatlar eyle!

Rabbimiz! Şu mübarek Bayram sabahında gazabından rızana; cezandan affına sığınıyoruz. Bizleri affeyle; tövbeleri kabul edilip, günahları bağışlananlardan eyle!

“Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız.” diye sana yakaran İbrahim (a.s)’ın lisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle, salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle Allah’ım! Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle.

“Eğer kendilerine azap edersen onlar senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan aziz ve hakîm olan sensin.” diye yalvaran İsa (a.s)’ın lisanıyla sana iltica ediyoruz. Hata ve eksiklerimize bakıp bize azap eyleme. Rahman ve Rahim olansın, bizlere mağfiret eyle Allah’ım! Peygamberimizin dilinden hiç düşürmediği dua ile sana yöneliyoruz: “Allahümme inneke afüvvün, kerimün, tühıbbül afve fa’fu anna” “Allah’ım! Sen affedicisin. Sen Kerim’sin. Affetmeyi seversin. Bizleri affeyle!”

Ramazan Bayramı’nda yapılması gereken ibadetler

1- NAMAZ KILMAK

2- KUR’AN-I KERİM OKUMAK

3- DUA ETMEK

4- SADAKA VERMEK

5- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK

6- HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK

7- ALLAH’I ÇOKÇA ZİKRETMEK

8- SALAT Ü SELAM GETİRMEK

9- BAYRAMA HAZIRLANMAK

Ramazan Bayramı’nda insanlar, temiz ve güzel elbiseler giymeli, dişler fırçalanmalı ve güler yüzlü olacak şekilde hazırlıklar yapılmalıdır.

Ramazan Bayramı’nda kılınacak namazlar

Toplam 10 rekattan oluşan namaz kılınmalıdır. Her rekat şu şekilde;

1. rekat : 1 Fatiha ve 11 İhlas Suresi

2. rekat : 1 Fatiha ve 11 İhlas Suresi

3. rekat : 1 Fatiha ve 11 İhlas Suresi

4. rekat : 1 Fatiha ve 11 İhlas Suresi

5. rekat : 1 Fatiha ve 11 İhlas Suresi

6. rekat : 1 Fatiha ve 11 İhlas Suresi

7. rekat : 1 Fatiha ve 11 İhlas Suresi

8. rekat : 1 Fatiha ve 11 İhlas Suresi

9. rekat : 1 Fatiha ve 11 İhlas Suresi

10. rekat : 1 Fatiha ve 11 İhlas Suresi olacak şekilde kılınmalıdır. Ayrıca namazların rükuya ve secdeye gidilirken 10 kere’’ Subhanellahi velhamdülillahi velâilâhe illallahüvellahüekber’’ okunmalıdır.

Ayrıca Ramazan Bayramı ile ilgili hadislerde bulunmaktadır. Ramazan Bayramı’nda edilen dualar kabul olmaktadır. Bayram günlerinde sevinçli ve neşeli olmak gerekmektedir. Ramazan Bayramı’nda günahların affolduğu ve sevap işlendiği için bayram olmaktadır. Ramazan Bayramı’nın gecelerinde ihya etmenin büyük saadete kavuşturacağı söylenmektedir. Ayrıca bayramda, dargınları barıştırmak, dostları ,akrabaları ziyaret etmek, fakirlere sadaka vermek, güler yüzle herkesi karşılamak sünnet olarak kabul edilmektedir. Ramazan Bayramı da ,Ramazan’da tutulan oruçlar kadar da önemlidir. Ramazan Bayramı süresince yapılacak ibadetler,edilecek dualar ve kılınacak namazlar oldukça önemlidir.