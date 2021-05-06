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Ramazan Bayramında kargolar açık mı, çalışacak mı?

Koronavirüs vakalarının yeniden artış gösterdiği bu günlerden Türkiye’de tam kapanma dönemine geçmemizle birlikte online alışverişler artarken kargolar hayatımızın bir parçası haline geldi. Gıda ürünleri dahil tüm ihtiyaçlarımızı online alışveriş yoluyla hallederken kargoların Ramazan Bayramı’nda açık olup olmayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki Ramazan Bayramı’nda kargolar açık mı, çalışacak mı? detaylar haberimize yer almaktadır.

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:31
Ramazan Bayramında kargolar açık mı, çalışacak mı?
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Koronavirüs vakalarının yeniden artış gösterdiği bu günlerden Türkiye’de tam kapanma dönemine geçmemizle birlikte online alışverişler artarken kargolar hayatımızın bir parçası haline geldi. Ramazan Bayramı’nın yaklaştığı şu günlerde vatandaşalar satın aldıkları ürünlerin teslimatında gecikme yaşamamak için dikkatlim plan yapmaları gerekmektedir çünkü tüm yıl boyunca kesintisiz çalışan kargo şirketleri Ramazan Bayramı’nda kapalı olacaktır. Kargo şirketleri her sene dini bayramlarda hizmet vermemektedir. Arife gününde ise bazı kargo şirketleri yarım gün bazıları ise tam gün hizmet vermektedir. bayram günü kargo gönderecek veya alacak kişiler planlarını bayram öncesi ya da bayram sonrasında yapması daha uygundur. 




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:31
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Anahtar Kelimeler:
KargoBayramBayramda Kargolar Açık Mı
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