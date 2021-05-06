Son Güncelleme: 06.05.2021 15:31
Ramazan Bayramında kargolar açık mı, çalışacak mı?
Koronavirüs vakalarının yeniden artış gösterdiği bu günlerden Türkiye’de tam kapanma dönemine geçmemizle birlikte online alışverişler artarken kargolar hayatımızın bir parçası haline geldi. Gıda ürünleri dahil tüm ihtiyaçlarımızı online alışveriş yoluyla hallederken kargoların Ramazan Bayramı’nda açık olup olmayacağı da araştırılmaya başlandı. Peki Ramazan Bayramı’nda kargolar açık mı, çalışacak mı? detaylar haberimize yer almaktadır.
06 Mayıs 2021 Perşembe 15:31