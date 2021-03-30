Ramazan Bayramında kaç gün tatil olacak, 9 gün tatil olur mu?

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından Ramazan Bayramı için tatil günlerinin ne zaman ve kaç gün olduğu araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, bayram tatil süresi 9 gün olacak mı? İşte Ramazan Bayramı tatiline dair detaylar...

Ramazan Bayramında kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramında tatil süresi 4,5 gün olacak. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre Ramazan Bayramı 13 Myıs Perşembe günü başlayacak, 15 Mayısıs Cumartesi günü sona erecek.

Ramazan Bayramı günleri şu şekilde:

12 Mayısıs Çarşamba - Ramazan Arefe günü (Öğleden sonra tatil)

13 Mayısıs Perşembe - Ramazan Bayramı 1. günü

14 Mayısıs Cuma - Ramazan Bayramı 2. günü

15 Mayısıs Cumartesi - Ramazan Bayramı 1. günü

16 Mayısıs Pazar günü, çalışmayan kişilere bugünün de dahil edilmesiyle 4,5 gün tatil hakları oluyor.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu?

Ramazan Bayramının başlangıcı 2021 senesinde 12 Mayısıs Çarşamba Arefe günü öğleden sonra olacaktır. 13, 14, ve 15 Mayısıs günleri de tatil olacak. 16 Mayısıs Pazar günü de tatil olması nedeniyle vatandaşlar 4,5 gün boyunca tatil yapabilecek.