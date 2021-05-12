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Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak?

Bayramın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar bayramda havanın nasıl olacağını araştırıyor. Gündemde bayramda hava nasıl olacak? soruları yer alırken Meteoroloji’nin açıkladığı son verilere göre Ramazan Bayramı’nın sonuna kadar yurt genelinde yağış olması beklenmiyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:47
Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağışların beklenmemesini söyledi. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken hava sıcaklıkları normal olacağı açıklandı.

Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ve 5 derece artarken mevsim normalleri düzgün seyredeceği tahmin ediliyor.

2021 Ramazan Bayramı’nda hava nasıl olacak?

Bayramın 1.günü:

 Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı bulutlu olurken Van, Hakkâri gibi illerde gök gürültülü sağanak yaşların etkili olacağı öngörülüyor.

Bayramın 2.günü:

Marmara, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusunda hava parçalı bulutlu olurken Edine, Kırklareli, Van ve Hakkâri çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı açıklandı. Diğer bölgeler ise açık ve güneşli olacak.

Bayramın 3.günü:

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Büyükşehirlerde hava durumları ise Başkent Ankara’da hava sıcaklığı etkili olacak. 25-31 dereceyi görecek olan hava güneşli olacak.

İstanbul ise 23-38 derece civarında bekleniyor.

İzmir ili için sıcaklık 26-60 derece göreceği öngörülüyor.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 17:47
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıHavaSıcaklıkYağış
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