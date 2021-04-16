Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma olacak mı?

Vaka sayılarının oldukça artması bizi tekrar güncel bir kapanmaya sürükledi. Bu kapanmanın içine saat aralıkları ve seyahat yasağının getirilmesi durumun oldukça önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu önemli olguya destekleyecek sözler de bulunmuştu.

Erdoğan sinyali vermişti

Bir buçuk devam eden pandemi koşullarında en yüksek vefat ve vaka sayılarına ulaştığımız gözlemlendi. Düşüş gerçekleşmeyip halen devam edip ya da artmaya devam ettiği nitelikte Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ve sert yasaklarında dahil edileceğini bildirirdi.

9 günlük bir tam kapanma söz konusu

Yapılan haberlere göre vaka sayısında bir azalma meydana gelmezse. İçine Ramazan Bayramının da gireceği 9 günlük tam kapanma mevcut hale geleceğini ihtimal veriliyor.