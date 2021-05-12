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Ramazan Bayramı'na özel 53 çeşit tatlı

Kahramanmaraş'ın usta ellerinden çıkan yaklaşık 50 çeşit Ramazan tatlısı halkın beğenisine sunuldu. Ustaların özenle yaptığı tatlılar hem çeşitliliği ile hem de lezzetleri ile dikkat çekti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:49
Ramazan Bayramı'na özel 53 çeşit tatlı
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Kahramanmaraş’ta ustaların yaptığı yaklaşık 50 çeşit tatlı halka sunuldu ve ilgi odağı oldu. Görünüşleri ile göze hitap eden çeşit çeşit tatlı oldukça iştah açıcıydı. Ramazan bayramının vazgeçilmezi olan baklava çeşitleri halka sunuldu.

Lokanta ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur, dev tesislerde hazırlanan onlarca çeşit tatlıların pandemi nedeniyle sipariş ile satıldığını ifade etti. Kanbur, şu sözleri paylaştı:

"Yaşadığımız virüs belası nedeniyle artık alo tatlı şeklinde vatandaşlara hizmet vermeye başladık. Bugün için insanlar evlerinden çıkarmıyor ve telefonla sipariş veriyorlar, bizler de kısa sürede ulaştırıyoruz. Bayram önce 38 çeşit fıstıklı ve 15 çeşit cevizli tatlılarımızı hazırladık. Özellikle lokma ve taş kadayıfı gibi tatlılar ilgi görüyor. Dondurma satışları da havaların ısınmasıyla arttı. İnsanların taleplerine göre karşılamaya çalışıyoruz. Bizim bu süreçte bir takım zorluklar ile karşılaştık, dükkanlarımızın çoğu kapalı esnafımız zor günler geçiriyor. İnşallah bu zaman içinde bu aradaki boşluk kapanır. Herkesin bayramını kutluyorum" 


Son Güncelleme: 12.05.2021 17:49
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Anahtar Kelimeler:
RamazanBayramıTatlı53çeşit
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