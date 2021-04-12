Ramazan bayramı yardımları ve başvuru şartları

Ramazan Bayramına kısa bir zaman kalmasıyla beraber Ramazan Bayramı yardımlarının ne zamana kadar devam edeceği ve nasıl başvurular yapılacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Ramazan Bayramı Yardımları, bayrama kadar verilecek! Başvurular başladı!

Koronavirüs salgının devam ettiği bu sıralarda vatandaşların yaşamış oldukları ekonomik sıkıntılardan dolayı destekler yapılmaya devam ediliyor. Ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak belediyeler bir an önce harekete geçti. Ramazan yardımları hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Peki hangi belediye hangi yardımı sağlayacak? Vatandaşların merak ettiği başvuru süreçleri netleşmeye başladı.

E-devletten başvurular başladı!

Belediyeler tarafından vatandaşlara yapılan bu yardımlar yaşanan zorlu günlerde ihtiyacı olan vatandaşlara sağlanmaya devam ediyor. Pandemi zamanlarında tam kapanmaların devam ettiği günler devam ederken, belediyeler de bu zor zamanlar ara vermeden desteklemeye devam ediyor. Ekonomik harekete geçen belediyeler, Ramazandan önce yardım başvurularını başlattı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar başvurularını kolay bir şekilde e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

Yardım başvuruları nasıl yapılacak?

Ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan vatandaşlara Ramazan yardımları hız kesmeden gelmeye devam ediyor. E devleti üzerinden yapılacak başvurular belediye başkanları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla yapılacak. Sistemlere şifreli giriş yapıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından verilen hizmetlerden yardım gelecektir. E-Belediye bilgi sistemi sosyal yardım talep ve sorgulama hizmetleri ve başvuru süreçleri devam edecektir.

Hangi alanlarda yardımlar yapılacak?

Belediye başkanlıkları koordinesinde sağlanacak olan bu yardım süreçlerinde vatandaşlara özel destek alabilecekler. Vatandaşlar ise nakit, barınma, ısınma, provizyon, fatura, yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri, engellilere özel destekler, kadınlara özel destekler, kira, bakım desteği ödemeleri, sağlanan eğitim destek ödemelerinden yararlanma hakkına sahip olacak. Belediyelerin aracılığıyla verilen destek ödemeleri şehirlere göre farklılık göstermektedir. Bu destek ödemeleri devlet üzerinden girilerek, vatandaşlara gösterilen yardıma göre seçim yapılması en doğru seçeneklerden biri olacaktır.