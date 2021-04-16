Ramazan Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihiyle başladı. Bu tarihte başlayan oruç ,12 Mayısıs’ta bitecek. Ramazan Bayramı Ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün?

Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı 12 Mayısıs’ta orucun bitmesiyle 13 Mayısıs’ta başlayacak ve 15 Mayısıs’a kadar sürecek.

Kadir Gecesi ise 8 Mayısıs Cumartesi günü

Ramazan Bayramı Arifesi 12 Mayısıs Çarşamba günü olacak.

Ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ramazan ayında gerçekleşen 2 haftalık kısmi kapanma vakaları düşürmezse daha sıkı tedbirlerin geleceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu.