Ramazan Bayramı tatili bu yıl kaç gün olacak?

Ramazan ayı 13 Nisan tarihiyle başladı. Bu tarihte başlayan oruç ,12 Mayısıs’ta bitecek. Ramazan Bayramı Ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün?
Ramazan Bayramı
Kadir Gecesi ise 8 Mayısıs Cumartesi günü
Ramazan Bayramı Arifesi 12 Mayısıs Çarşamba günü olacak.
Ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ramazan ayında gerçekleşen 2 haftalık kısmi kapanma vakaları düşürmezse daha sıkı tedbirlerin geleceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu.
Son Güncelleme: 16.04.2021 14:35