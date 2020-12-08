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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı başlangıç tarihi

Yeni seneye girilmesine çok az bir zaman kala tüm Müslümanlar 2021'de Ramazan ayının ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladılar. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayında her sene olduğu gibi bu sene de oruç tutmak ve ibadet etmek için gün sayılıyor...

08 Aralık 2020 Salı 20:00
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı başlangıç tarihi
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11 ayın sultanı Ramazan ayına az bir zaman kala tüm Müslümanlar, oruç tutacakları ve ibadet edecekleri günleri özlemle beklemeye devam ediyorlar. 2021 senesinde her sene olduğu gibi bu sene de milyarlarca Müslüman tarafından beklenen Ramazan ayı için gün sayılmaya başlandı.

Takvime bakıldığında 2021 senesinde mübarek 3 ayların Şubat ayında başladığı görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıkladığı 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının 13 Nisan Salı gününde başlayacağı ifade edildi.

Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yayımlanan 2021 senesi dini günler takvimine bakıldığında, 2021 yılında Ramazan ayının 13 Nisan tarihinde başlayacağı ve Ramazan Bayramı’nın ise 13-14-15 Mayısıs tarihlerinde idrak edileceğine yer verilmiş durumda.

Ramazan ayı önemi nedir?

Ramazan ayı, tüm İslam alemi için en önemli ay olarak nitelendirilmektedir. 11 ayın sultanı olarak isimlendirilen Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Bu yüzden Ramazan ayı tüm Müslümanlar tarafından her sene özlemle beklenen bir aydır.

Kur’an-ı Kerim’in bazı bölümlerinde Ramazan ayının ne kadar önemli bir ay olduğu konusunda ifadeler yer almaktadır. Bakara suresinin 185. Ayetinde Ramazan ayı aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

“Ramazan ayı insanları kurtuluş yoluna götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur’an’ın indiği aydır”



Son Güncelleme: 08.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Ayı11 Ayın SultanıDiyanet İşleri Başkanlığı
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