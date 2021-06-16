Ramazan bayramı namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı namazının kılınış şekli:

Birinci rekat

Birinci rekatte Cemaat, imamın arkasında düzgün sıralar oluşturur. Ardından “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama” diyerek namaza başlar.

İmam, “Allâhu Ekber” dedikten sonra ellerini yukarıya kaldırır, cemaat da imamın arkasından “Allâhu Ekber” deyip ellerini yukarıya kaldırarak göbeği altına bağlar.

İmam ve cemaat Sübhaneke suresini okur ve üç kere tekbir alınır. Tekbirler şöyle alınır:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden sessizce “Allâhu Ekber” deyip (iftitah tekbirindeki gibi) ellerini yukarıya kaldırır. Ardından eller aşağı bırakılarak bir süre bu şekilde durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa “Allâhu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılıp aşağı bırakılır ve birinci tekbirdeki gibi durulur.

Üçüncü Tekbir: Tekrar “Allâhu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya bırakılmadan bağlanır.

Sonrasında imam gizlice “Eûzü Besmele” ve sesli şekilde Fâtiha suresini ve diğer sureyi okur (cemaat okumaz, imamı dinler).

Rükû ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci rekat

İmam’ın okuduğu sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da birinci rekâttaki gibi sessizce üç defa daha tekbir alır, üçüncü tekbirin ardından eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükûya varılır, sonra da secdeler yapılıp oturulur.

Oturuşta, imam ve cemaat, Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli, Allâhümme Bârik ve Rabbenâ Âtinâ… duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirir.

Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbe okur. İmam bayram hutbesine, “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlâhe İllallâhü ve’llâhü Ekber, Allâhu Ekber ve lillâhilhamd” diye başlar. Cemaat da imamla beraber tekbir getirir. Bayram hutbesini namazdan önce okumak mekruh olduğu gibi, hutbeyi terk etmek de mekruhtur.

İmam, Ramazan Bayramı hutbesinde fitre, kurban bayramı hutbesinde de kurban hakkında cemaati bilgilendirir.

Bayram namazı öncesinde evde ve camide, bayram namazından sonra da camide nafile namaz kılmak mekruh olarak kabul edilir. Bayram namazını geçiren kimse, onu kaza edemez ve tek başına kılamaz.

Bayram namazı sırasında imama birinci rekâtta zait tekbirler alındıktan sonra uyan kişi, hemen tekbirleri almalıdır. Birinci rekâtın rükûsuna yetişen kişi ise ayakta iftitah tekbirini alır. İmama rükûda yetişebileceğine inanıyorsa zait tekbirleri de ayakta alır. İmama rükûda yetişemeyeceğini fark ederse iftitah tekbirinden sonra rükûya varır ve rükû tesbihleri yerine ellerini kaldırmadan zait tekbirleri almalıdır. Tekbirleri alırken imam rükûdan kalkarsa kalan tekbirler kendisinden düşer.

İkinci rekâtta imama yetişen kişi, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp kılmadığı rekâtı, tekbirlerle beraber yerine getirmelidir.

Ramazan bayramı namazı, bayram gününün tam olarak tespit edilmemesi veya şiddetli yağmur gibi bir nedenden dolayı 1. günü kılınamazsa bayramın 2. günü kılınabilir. İkinci günü de kılınamazsa sonrasında kılınmaz.

Kurban bayramı namazı ise aynı nedenlerden dolayı bayramın 1. günü kılınmazsa 2. günü kılınır. 2. günü kılınamazsa 3. günü kılınabilir ancak sonra kılınmaz.