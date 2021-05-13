Ramazan bayramı namazı İzmir’de koronavirüs tedbirleriyle kılındı

Cemaat, sosyal mesafe, maske, hijyen ve koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde namazlarını kıldı. Bayram namazına yaşlı, genç ve çocuk gibi toplumun Her kesiminden insanların büyük bir ilgisi vardır. Cemaat, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde saf tutarak cami içinde ve avlusunda namazını eda etti. İzmir’de binlerce vatandaşımız Ramazan bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Ayrıca kılınan namazdan sonra İslam alemine ve Filistinli Müslümanlar için birçok dua edildi.
Son Güncelleme: 13.05.2021 12:30