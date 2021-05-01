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Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak mı?

Tam kapanma dönemine denk gelen ramazan bayramı hakkında merak edilenler artıyor. Yasakların devam etmesi bayram namazını etkileyecek mi soruları herkes tarafından soruluyor. Yetkili kişilerden açıklama bekleniyor. Cuma namazlarının kılınması halinde bayram namazı da aynı şekilde kılınabilecek mi? Bayram namazı hakkında merak edilenler haberimizde

01 Mayıs 2021 Cumartesi 02:48
Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak mı?
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Camilerde bayram namazı hazırlığı

Kanal 7 ekranlarında seyircilerle buluşan Prof. Dr. Mustafa Karataş’la Sahur Vakti programına telefon ile bağlanan Erbaş gerekli açıklamalarda bulundu. Vatandaşları merakla beklediği açıklama şu şekilde;

‘’Tam kapanma sürecinde alınan tedbirler doğrultusunda sadece Cuma namazları için camiye gidiliyor. Bayram namazı da Cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz bayram namazı için camiler açık olacak gibi hazırlıklar yapıyoruz. Cuma namazını tedbirler doğrultusunda nasıl kılıyorsak bayram namazını da kılabiliriz. Vatandaşlarımızın bayram sabahı camiye gidip bir hutbe ve iki rekat bayram namazı kıldıktan sonra dua etmesinde engel bir şey görmüyoruz. Bu yüzden bayram namazı kılınacağı gün aksilik yaşanacağını düşünmüyoruz. Eğer sıra dışı olaylar yaşanmazsa’’ açıklamalarında bulundu.

Vatandaşlarımız tarafından sorulan sorular çoğalması ardında Erbaş gerekli açıklamaları yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ramazan ayı boyunca sunduğu din hizmetleri ile açıklamalarda bulunan Erbaş, ‘’Beş vakit ve Cuma namazları için camilerden çalışmalar devam etmektedir. Pandemi sürecinde dijital ortama adapte olmaya başladık. Ekranlarda karşımıza gelen Diyanet TV’den irşat programları gerçekleştiriliyor. Ülke geneli yapılmış ve inşaatı devam eden 90 bin üzerinde cami bulunmakta ve koronavirüs salgını yüzünden gerekli tedbirler alınarak hizmetlere devam ediliyor’’ diyerek vatandaşlara açıklamada bulundu.

Ramazan ayı gelmesi ile arttırılan yardımlar herkes tarafından yoğun ilgi gördü. Yurt dışında ‘den fazla ülkede Diyanet görevlilerinin irşat çalışmalarını devam ettiğini belirten Erbaş, yurt içinde 81 ilde 922 ilçede ramazan kolileri ve yardımlarının devam ettiğini duyurdu.




Son Güncelleme: 01.05.2021 02:48
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Anahtar Kelimeler:
Bayram NamazıTam Kapanma
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