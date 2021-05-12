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Ramazan Bayramı mesajları kısa, güzel, komik, anlamlı

Ramazan Bayramı sevincini tüm sevdiklerinizle paylaşmanız için en güzel Ramazan Bayramı mesajları kısa, güzel, komik, anlamlı haberimizde yer verdik.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:49
Ramazan Bayramı mesajları kısa, güzel, komik, anlamlı
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Pandemi nedeniyle Ramazan Bayramı’nı evde geçirmek zorunda kalan kişiler, sevdiklerine bayram mesajı göndermeyi tercih ediyor. Bayramda akrabalarınıza, dostlarınıza ve sevdiklerinize hem resimli hem de esprili bayram mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Ramazan Bayramı mesajları

Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah’tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu bayramın mübarek olsun. Ramazan Bayramın Kutlu Olsun.

Bayramlar berekettir umuttur özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun sevdiklerin hep seninle olsun bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları barıştıkları kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar milli ve dini duyguların inançların örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size Ramazan bayramınız mübarek olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramın mübarek olsun.

Bin damla serilsin yüreğine bin mutluluk dolsun gönlüne bütün hayallerin gerçek olsun duaların kabul olsun bu bayramda. Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramınız huzurlu olsun.

Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Bu Ramazan Bayramında Allah hepinize mutluluk versin.

Bir bayram gülüşü savur göklere eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

Bir cennet temennisi bir huzur beklentisi bir gözyaşı serpintisi ve bağışlanmış olabilmenin dileğiyle bayramınız mübarek olsun.

Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine, bin bir duan kabul ve Ramazan Bayramın Kutlu Olsun.

Bir kucak sevgi kapatır mesafeleri, bir sıcak mesaj birleştirir gönülleri. Hayırlı bayramlar.

Bir Ramazan Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize İslam âlemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah’tan diliyoruz. Kardeşliğin doğduğu sevgilerin birleştiği belki durgun belki yorgun yine de mutlu yine de umutlu yine de sevgi dolu nice bayramlara.

Bizi yaratan Allah’a şükürler olsun bütün Müslümanlara hayırlı olsun Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Bizim hayatımızda nehirler vardır, köpüklerinde umutlarımızı yüzdürdüğümüz ve bizim ömrümüzde güzel insanlar vardır, görünmeyince ölesiye özlediğimiz Ramazan

Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bu en mutlu günümüzde güzel ve özel insanlara hani vazgeçemediklerimize saygılarımızı sevgilerimizi dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Bugün hepimizin yüreği şenlenip bayram sevinciyle coşacak. Ramazan Bayramınız kutlu yüreğiniz umutlu umutlarınız atlı sevdanız kanatlı mutluluğunuz katlı sofranız tatlı mekânınız tahtlı ömrünüz bahtlı yuvanız bereketli olsun.

Bugün sevinç günü kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.

Çılgınca esen rüzgâr kavurucu güneşli terleten günler yıldızlarla dolu bir dünyadır bayramlar Ramazan Bayramınız mübarek olsun her şey istediğiniz gibi olsun inşallah.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde bayramınızı tüm

sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek ramazan bayramınızı kutlarım.

Dualarım sizinle bir daha ki Ramazan Bayramında güzel anılara imza atmak dileği ile Ramazan Bayramınız hayırlı olsun.

Dünya’da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

En delice esen seher yeli en güneşli günler en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış

paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu her şey gönlünüzce olsun.

Dostluğu sevgiyi ve geleceği. Hüznümüzü acımızı yalnızlığımızı paylaştığımız birlik ve beraberliğimizi

kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Ramazan Bayramınızı tebrik eder

mutluluklar dilerim.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günde bayramınızı tüm

sevdiklerinizle birlikte hayırlı ve mutlu geçirmeniz dileğiyle mübarek ramazan bayramınızı kutlarım.

En güzel Ramazan Bayramları sizlerin olsun. Allah’a emanet olun.

En kötü gününüz bu Ramazan Bayramı’ndaki gibi güzel olsun. Bayramınız kutlu olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Gönlünüzden geçen her güzel şeyler bu bayramda gerçek olur inşallah. Güneşin güzel yüzü yüreğine dokunsun kâbuslar senden uzak melekler başucunda olsun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Ramazan bayramınız kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Hakka adanmışlığı son nefesinde bile ikrar eden canlar. Bayramınız mübarek olsun.

Hayat yaşamayı, vefa hatırlamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Her bayramda hatırlanmak ve hatırlatmak için, Ramazan bayramınız mübarek olsun.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Ramazan Bayramını kutluyorum.

Her şeye kadir olan yüce Allah bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Her şeye kadir Yüce Allah, bizi sevdiklerimizden ayırmasın. Hayırlı bayramlar.

Her şeyin rahatça yenip içilebildiği mübarek 11 aylar başlamıştır. Hayırlı bayramlar.

İslam’ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun. Hayırlı bayramlar.

İslami bayramlarda ise az önce söylediğimiz gibi insan Allah’a olan kulluğunu hatırlar. O’nu gönlünde yakınında hisseder ve dünyaya ne için geldiğini bir kez daha hatırlamış olur.

Kâinatın yaratıcısı ve âlemlerin rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun. Ramazan Bayramı bereketiyle bolluğuyla gelsin tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için insanlar vardır yalnız kalmamak için bayramlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Kalplerde sevgi olsun gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun.

Kardeşliğin doğduğu sevgilerin birleştiği belki durgun belki yorgun yine de mutlu yine de umutlu yine de sevgi dolu nice bayramlara.

Kanın şekerle dolsun yanakların öpülmekten solsun cüzdanını bücürler soysun bayramın kutlu olsun.

Küskünlerin barıştığı sevenlerin bir araya geldiği rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir bayram dileğiyle. Hayırlı bayramlar.

Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu, bugünden daha güzel yarınlar diliyorum. Mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyorum.

Özlediysen git bul, kırdıysan af dile, kırıldıysan affet, seviyorsan söyle. Çünkü bugün bayram. Hayırlı Bayramlar.

Rabbim dünyası Ramazan ahiri bayram olanlardan eyle. İyi bayramlar.

Rahmet ayı Ramazan’ın sonuna gelmenin hüznünü taşıyan Müslümanlar, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Ramazan ayı kalbinde teselli, duaların kabul, Ramazan ayın mübarek olsun.

Ramazan Bayramınız kutlu yüreğiniz umutlu umutlarınız atlı sevdanız kanatlı mutluluğunuz katlı sofranız tatlı mekânınız tahtlı ömrünüz bahtlı yuvanız bereketli olsun.

Ramazan Bayramınız mübarek olsun size ve ailenize tüm sevdiklerinize sağlık huzur mutluluk getirmesini dilerim.

Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar.

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

Tüm İslam âlemine huzurlu, bereketli ve barış dolu bir bayram dilerim. Bayramınız mübarek olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hâkim olmasına vesile olması dileğiyle ramazan bayramınız mübarek olsun.


Son Güncelleme: 12.05.2021 20:49
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