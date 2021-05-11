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Ramazan Bayramı mesajları! 2021 anlamlı ve eğlenceli Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan Bayramının gelmesi ile birlikte pek çok kişi bayram mesajı araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı mesajları, 2021 anlamlı ve eğlenceli Ramazan Bayramı mesajları başlıklarını araştırıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 19:29
Ramazan Bayramı mesajları! 2021 anlamlı ve eğlenceli Ramazan Bayramı mesajları
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2021 yılı Ramazan Bayramı’nın gelmesine birkaç gün kala pek çok kişi bayram mesajlarını araştırmaya başladı. Müslümanların bayram sevincinin gelmesi bu yıl pandemi nedeniyle buruk bir sevinç olurken 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak olan Ramazan Bayramında dilekler ve dualar mesaj yolu ile paylaşılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanma kararı alınırken Ramazan Bayramı vatandaşlar ziyaretler yapmayarak evlerinde olacaklar. 2021 yılında Ramazan Bayramı mesajları ise merak ediliyor. Ramazan Bayramının evde geçirilecek olması nedeniyle pek çok kişi Ramazan Bayramı mesaj araştırmalarına hız verirken anlamlı, resimli ve eğlenceli Ramazan Bayramı mesajları merak edilenler arasıdna yerini almaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı mesajları 2021

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.

Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.

Eşe veya sevgiliye atılacak Ramazan Bayramı mesajları

En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile canım sevgilim. Bayramın mübarek olsun.

Aşkım! Bayramını en yüce ve en samimi duygularımla kutlarım. Yüzün daima bayram sevinci içinde gülsün!

Bugün yanında olamasam da sen hep benimlesin, şeker gibi bayramlarda yeniden bayramlaşmak ve hiç ayrılmamak dileğiyle, Ramazan Bayramımız kutlu olsun…

Komik Ramazan Bayramı mesajları

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:29
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Ramazan Bayramı2021MesajlarAnlamlıEğlenceli
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