Ramazan Bayramı iftitah teşrik tekbiri nedir, nasıl ve neden okunur?

Ramazan ayını bugün tuttuğumuz oruçla son buldu ve sabah namazından sonra kılınacak olan Bayram namazından sonra Ramazan Bayramı'nı tam üç gün bıoyunca idrak etmeye başlayacağız. Bu üç gün içerisinde ibadetlerine devam edecek olan vatandaşlarımız farz namazlarından sonra okunan iftitah teşrik tekbirinin bu bayramda olup olmadığını merak ediyor.

Ramazan bayramında da iftitah teşrik tekbiri var mı? İşte ayrıntılar.

Kurban Bayramı'nda okunan teşrik tekbirleri Ramazan Bayramın'da da aynen okunur. Nasıl ve ne şekilde okunacağı ise gelin hep birlikte göz atalım.

Arefe günü sabah namazından sonra okunmaya başlanan teşrik tekbirleri bayramın son gününe kadar devam eder. Farz namazlarından sonra okuna iftitah teşrik tekbirleri namazdan sonra birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diyerek okunur.

Aslında sadece Kurban bayramı için geçerli olan teşrik tekbirlerini okumak Ramazan Bayramı'nda da okunmasında bir beis yoktur.

Teşrkik tekbrileri Hz İbrahim'in oğlu İsmai'i kurban etme girişimine dayanır ki çok eskidir. Hz İbraihim Aleyhisselam gördüğü bir rüya nedeniyle oğlu İsmail'i Allah için kurban etmeye hazırlanır. Tam bıçağı Hz İsmail'in boğazına dayacakken Cebrail Aleyhisselam bir koç ile yanına gelir ve gelirkende Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek gelir. Hz İbrahim bunu duyar ve ona "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu sözleri duyan ve kurban edilecek son anda kurban edilmekten kurtarılan İsmail de "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der.

Hanefî mezhebine göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Şafi mezhebine göre ise bu ibadet sünnettir.