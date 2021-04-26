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Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 2021 arefe hangi gün?

Ramazan ayının ilk haftasını geride bırakınca, bayram arefesinin hangi güne denk geldiği araştırılmaya başlandı. Ramazan 13 Nisan tarihinde başlamıştı. 2021 Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:01
Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 2021 arefe hangi gün?
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Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman? Ramazan bayramı kaç gün?

2021 yılı Ramazan Bayramı’nın kaç gün olacağı merak ediliyor. Arefe hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman? Soruları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkaanlığı’nın yayınladığı takvime göre Ramazan 13 Nisan tarihinde başladı. Ramazan’ın ilk haftası ibadetler yapılarak geride  kaldı. Oruç ibadetinin sona ermesinden sonra ise Ramazan Bayramı olacak. Peki bayram hangi gün?

Arefe ne zaman? 

Ramazan ayı 2021 yılında Nisan ve Mayısıs aylarına denk geldi. 13 Nisan tarihinde başlayan mübarek ayın son günü 12 Mayısıs’a denk geliyor. Yani arefe günü 12 Mayısıs. 2021’in son orucu 12 Mayısıs’ta tutulacak.

Tatil kaç gün olacak? 

Bayram tatili toplamda 3 gün olacak. 

1.gün-13 Mayısıs perşembe

2.gün-14 Mayısıs Cuma

3..gün-15 Mayısıs Cumartesi




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:01
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı2021Arefe
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