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Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman? 2021 Arefe günü tatil mi?

Ramazan ayının son haftasına girmemizle birlikte internet üzerinden yapılan araştırmalar hızlandı. Özellikle Arefe günü ile ilgili araştırmalar çoğalırken, vatandaşlar Arefe gününün hangi gün olduğunu ve Arefe gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte bu soruların yanıtı...

07 Mayıs 2021 Cuma 19:32
Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman? 2021 Arefe günü tatil mi?
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Ramazan ayının sonuna gelmemizle birlikte intenet üzerinden Ramazan Bayramı ve Arefe günü ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar ve çalışan kişiler, Arefe gününün hangi gün olduğunu ve Arefe gününün tatil olup olmadığını intenet üzerinden araştırmaya başladı. Biz de bu haberimizde bu sorulara yanıt verdik...

Arefe günü hangi gün? Arefe gününde tatil var mı?

Bu sene Ramazan ayının son günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Yani Arefe günü de 12 Mayıs Çarşamba günü. Arefe günü hakkında merak edilen bir diğer soru ise bugünün tatil olup olmadığı. Arefe gününde yarım gün tatil yapılmaktadır.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
RamazanRamazan BayramıArefe Günü
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