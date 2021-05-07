Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman? 2021 Arefe günü tatil mi?

Arefe günü hangi gün? Arefe gününde tatil var mı?

ayının sonuna gelmemizle birlikte intenet üzerinden Ramazan Bayramı veile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar ve çalışan kişiler, Arefe gününün hangi gün olduğunu ve Arefe gününün tatil olup olmadığını intenet üzerinden araştırmaya başladı. Biz de bu haberimizde bu sorulara yanıt verdik...

Bu sene Ramazan ayının son günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Yani Arefe günü de 12 Mayıs Çarşamba günü. Arefe günü hakkında merak edilen bir diğer soru ise bugünün tatil olup olmadığı. Arefe gününde yarım gün tatil yapılmaktadır.