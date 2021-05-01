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Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatil mi olacak? Ramazan ayına girilmesiyle beraber İslam dinine mensup kişiler tarafından oruçlar tutularak ibadetlerin yerine getirilmesiyle beraber tutulan oruçların bitmesinin ardından kutlanan Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar tarafında kaç gün tatil olacağı ve bayram tatilinin ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. İşte Ramazan Bayramı 9 günlük tatilinin başlayacağı tarih...

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:42
Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?
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Vatandaşlar tarafından merakla 2021 yılında Ramazan Bayramı için yapılacak olan 9 günlük tatilin ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor.

Ramazan Bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? Bayram Tatili ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgını kapsamında verilen mücadele için ülke genelinde kapanma tedbirlerinin yeniden getirilmesinden dolayı Ramazan Bayramının son gününe kadar devam edecek olan bu kapanma tedbirleriyle beraber bayram tatilinin kaç olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Bayramın ne zaman başlayıp ne zamana kadar devam edeceği sıklıkla araştırılırken, 9 günlük bayram tatilinin ne zaman başlayacağı herkes tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı için verilen tatil günü 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan çalışanların tamamı 10 Mayısıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayısıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayısıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılacaktır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü “Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler” adlı genelge yayımladı.

Genelgede Covid-19'un yayılımın en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği hatırlatıldı. Yayımlanan genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerinin doğru bir şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı. Genelgede, 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle; sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere; hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayısıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayısıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayısıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

2021 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Ramazan Bayramı tatili 13 Mayısıs 2021 Perşembe günü başlayacak.

Ramazan Bayramı tatilinin bitişi ise 15 Mayısıs 2021 Cumartesi günü olacaktır.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 19:42
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