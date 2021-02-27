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Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi

Ramazana sayılı günler kala oruç tutacak olan kişiler ilk orucun hangi gün tutulacağını ve ilk iftara kalkılacak olan gecenin hangi gün olduğunu merak etmektedir. Ramazan ayı 12 Nisan ile başlayacaktır.

27 Şubat 2021 Cumartesi 18:39
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
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Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar ilk sahura ne zaman kalkılacağını ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini merak etmektedir. Ramazan ayı 12 Nisan ile 13 Nisan tarihleri arasındaki gecede başlayacaktır. 12 Mayısıs gününde ise Ramazan Bayramı başlamaktadır.

İlk sahura hangi gün kalkılacak?

Ramazan ayının başlangıç günü olan ilk sahur günü 12 Nisan ile 13 Nisan arasındaki gece olacak. 13 Nisan akşamında ilk iftarlar yapılacak. Ramazan ayı 12 Mayısıs Cumartesi günü ise son oruç ile sona erecek. İlk teravih namazı da 12 Nisan günü kılınacak.

2021 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı dört gün sürecek olup Ramazanın son günü olan 12 Mayısıs günü Arife gününe denk gelmektedir. 13 Mayısıs 2021 günü Ramazan Bayramının birinci günü olarak kutlanacaktır. 15 Mayısıs Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı’nın son günüdür.



Son Güncelleme: 27.02.2021 18:39
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RamazanBayramı
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