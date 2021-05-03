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Ramazan Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 10 11 12 Mayıs tatil mi?

Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlarımız Ramazan Bayramı tatili ne zaman, Ramazan Bayramı tatili hangi tarihte başlıyor? 10, 11, 12 Mayıs tatil mi? sorularının yanıtlarını merak ediyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:29
Ramazan Bayram tatili ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 10 11 12 Mayıs tatil mi?
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Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı, Ramazan ayının bitiminden sonra kutlanacak. Daha önce Ramazan Bayram tatili 9 gün olarak açıklanmıştı. Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlarımız Ramazan Bayramı tatili ne zaman, Ramazan Bayramı tatili hangi tarihte başlıyor? 10, 11, 12 Mayıs tatil mi? sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Ramazan Bayramı Tatili Ne Zaman?

Daha önce resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre Ramazan Bayramı tatili 9 olarak açıklanmıştı. Buna göre 10 Mayıs ile 11 Mayıs günleri tam tatil olacak. 12 Mayıs tarihi ise kamu görevlileri için yarım gün tatil olacak.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü bir genelge yayınladı. Genelgeye göre, koronavirüs salgınında yayılımı azaltmak için hangi kamu kurum ve kuruluşu fark etmeden esnek çalışma koşullarına dönülecek.

Genelgede, kurumların bu tedbirleri uygulaması gerektiğinin altı çizildi. 30 Nisan 2021 tarihinden sonra acil çağrı hizmetler, sağlık ve güvenlik gibi önemli görevlerin dışında çalışan kurumlar, asgari personel sayısıyla hizmete devam edecek. Buna göre 10 Mayıs ile 11 Mayıs günleri tam tatil olacak. 12 Mayıs tarihi ise kamu görevlileri için yarım gün tatil olacak.

2021 Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlıyor, Bitiyor?

Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlarken, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü sona erecek.




Son Güncelleme: 03.05.2021 22:29
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Ramazan BayramıBayram Tatili
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