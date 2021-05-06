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Ramazan bayram namazı camilerde kılınacak mı?

Ramazan ayının son günlerine gelinmesi ile birlikte, vatandaşlar Ramazan Bayramı Namazının camilerde kılınıp kılınmayacağını merak etmeye başladı. Coronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar sebebi ile, Bayram Namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı üzerine sorular soran vatandaşlara, Diyanet İşleri Başkanından cevap gecikmedi. Konu ile ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tüm soruların yanıtını verdi. Ramazan bayramı namazı camilerde kılınacak mı? Camilerde cemaat ile bayram namazı kılınacak mı? Tüm detaylar haberimizde.

06 Mayıs 2021 Perşembe 20:02
Ramazan bayram namazı camilerde kılınacak mı?
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Bayram Namazı evde kılınır mı? Bayram Namazı camilerde kılınacak mı? 

Coronavirüs tedbirleri sebebiyle bayram namazlarının kılınıp kılınmaması ile ilgili soruyu cevaplayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ‘Bayram namazı da Cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şuan itibariyle düşünmüyorum fevkalade bir durum olmazsa.’ ifadelerini kullandı. 

Bayram Namazı evde kılınabilir mi?

Bayram Namazı cemaat olmadan evde kılınamaz. Diyanet’in yaptığı açıklamaya göre Cuma Namazı ve Bayram Namazı kılabilmek için cemaatin olması zorunludur. Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olabilmesi için hutbe dışında Cuma Namazında aranan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple Bayram Namazı cemaatle kılınabilir, yalnız kılınamaz.




Son Güncelleme: 06.05.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
RamazanBayramNamazCami
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