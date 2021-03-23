Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri

Diyanet takviminin yayınlanmasıyla beraber mübarek Ramazan ayının önemli günleri belirlendi. Ramazan ayında yer alan Kadir Gecesi’nin tarihi de belirlenmiş oldu. Ramazan ayı bu yıl Nisan ayı olarak belirlendi. 13 Nisan’dan itibaren oruç tutulmaya başlanıp 12 Mayısıs gününe kadar devam edecek. Ramazan Bayramı’nın kaç gün olduğunu, Kadir Gecesi’nin hangi güne tekabül ettiğini ve Berat Kandili’nin gününü sizler için aşağıda listeledik.

Ramazan ayının önemli günleri

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayısıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayısıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayısıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayısıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayısıs Cumartesi

2021 yılının önemli dini günleri

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayısıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayısıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayısıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayısıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayısıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar