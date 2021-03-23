Ramazan başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2021 yılının dini günleri

Diyanet takviminin yayınlanmasıyla beraber mübarek Ramazan ayının önemli günleri belirlendi. Ramazan ayında yer alan Kadir Gecesi’nin tarihi de belirlenmiş oldu. Ramazan ayı bu yıl Nisan ayı olarak belirlendi. 13 Nisan’dan itibaren oruç tutulmaya başlanıp 12 Mayısıs gününe kadar devam edecek. Ramazan Bayramı’nın kaç gün olduğunu, Kadir Gecesi’nin hangi güne tekabül ettiğini ve Berat Kandili’nin gününü sizler için aşağıda listeledik.
Ramazan ayının önemli günleri
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayısıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayısıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayısıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayısıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayısıs Cumartesi
2021 yılının önemli dini günleri
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Kadir gecesi - 8 Mayısıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayısıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayısıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayısıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayısıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar