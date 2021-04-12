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Ramazan ayının geliş heyecanını havaya ateş açarak gösteren kişiler gözaltında

Düzce'de ramazan ayını silahla havaya ateş ederek karşılayan 7 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:59
Ramazan ayının geliş heyecanını havaya ateş açarak gösteren kişiler gözaltında
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Düzce’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ramazan ayını karşılamak amacıyla havaya silah ile ateş eden kişilerin tespiti için harekete geçildi. Çok sayıda polis ekibi akşam ezanı olmadan mahalleleri gezerek hem yaya hem de devriye gezdi. Yoğun bir şekilde gelen ihbarların değerlendirilmesiyle birlikte Düzce’de birçok mahallede denetim yapan ekipler 7 kişiyi suçüstü yakaladılar. Yakalanan kişilerin aranmasında 6’sı kuru sıkı, 1’i pompalı tüfek olmak üzere 7 ateşli silah ele geçirilerek polis tarafından bu silahlara el koyuldu. Yakalanan kişiler hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldılar.




Son Güncelleme: 12.04.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
DüzceAsayiş
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