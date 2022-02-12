İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Ramazan ayında kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmakla yükümlü değildir ?

Ramazan ayı ile birlikte Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor. İslam dinine göre oruç tutma yükümlülüğü olan kişiler belirtilmiştir. Müslümanlar kimler oruç tutamaz ve kimler oruç tutmakla yükümlü değildir sorularını araştırıyor.

12 Şubat 2022 Cumartesi 04:23
Ramazan ayında kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmakla yükümlü değildir ?
Takip Et:

Oruç tutmak Ramazan ayında Müslümanlar için çok önemli bir ibadettir. Fakat her Müslüman için oruç tutmak farz değildir. Oruç tutmak vücudun dinlenmesi ve detoks etkisi yaratması nedeniyle uzmanlar tarafından faydalı bulunurken, yaşlı ve kronik hastaların oruç tutmasının zararlı olacağını belirtiyorlar. Hasta olan kişiler, uzun yolculuğa çıkacak olanlar, gebelik ve emzirme döneminde olan kadınlar, yaşlılar ve kronik hastalar Ramazan ayında oruç tutmakla yükümlü olmayan kişilerdir.

Hasta olanlar neden oruç tutmamalı?

Hasta olan kişiler bu dönemde vücut direncini yüksek tutup vitamin ve ilaç kullanmak zorunda olacaktır. Kişi oruç tutarken yiyip içemeyeceği için iyileşmek için oruç tutması doğru olmayacaktır. Hasta iyileştiğinde tutamadığı gün kadar kaza orucu tutabilir

.

Uzun yolculuğa çıkacak olan kişiler neden oruç tutmamalı?

Uzun yolculuklarda neden oruç tutulmaz? Sorusunu uzmanların cevabı şu şekildedir. Ramazan ayında uzun yolculuk yapıldığı için kişinin vücut direnci düşebilir ve bundan dolayı sıkıntı yaşayabilir. Fakat yolculuk çok uzun değilse ve kişinin vücut direncini düşürmeyecek durumda ise oruç tutabilmektedir.

Gebelik ve emzirme dönemindeki kadınlar neden oruç tutmamalı?

Gebelik ve emzirme döneminde olan kadınların oruç tutma zorunluluğu yoktur. Gebelik ve emzirme döneminde bebeğin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için annenin beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Anne, çocuğunun ve kendisinin sağlığını korumakla yükümlü olduğu için oruç tutması dinen caiz değildir.

Yaşlılar neden oruç tutmamalı?

Yaşlılarda beslenme ve sağlık sorunları sık görülen bir rahatsızlıktır. Ayrıca çoğu yaşlı kişinin kronik hastalığı bulunduğu için düzeni olarak ilaç kullanmak durumumdadırlar. Yaşlı kişiler her yıl ramazan ayında belirlenen tutarlarda fidye vererek oruç tutmayabilirler. Tutulamayan oruç yerine fidye vermek hakkında detaylı bilgiler Bakara Suresi 184. Ayette tüm detaylarıyla verilmiştir.

Kronik hastalığı sahip olanlar neden oruç tutmamalı?

Ramazan ayında özellikle kalp, hipertansiyon, şeker hastalığı, ülser ve ruhsal problemlerde dâhil olmak üzere kronik haslığa sahip olan kişilerin Ramazan ayında oruç tutması sağlık açısından çok sakıncalıdır. Düzenli kullanmaları gereken ilaçları bulunan kronik hastaların ramazan ayında sağlıklarına dikkat etmesi gerektiği için oruç tutmaması gerekir.



Son Güncelleme: 12.02.2022 04:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanOruçOruç Tutmak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemide para kazandıran en trend işler neler?
Pandemide para kazandıran en trend işler neler?
Radyo ne zaman icat edildi? Radyo nedir?
Radyo ne zaman icat edildi? Radyo nedir?
Tutanak nedir, tutanak nasıl tutulur? Tutanak örnekleri
Tutanak nedir, tutanak nasıl tutulur? Tutanak örnekleri
Revolver nedir? Revolver ne zaman icat edildi? Revolver silahın icat edilme öyküsü
Revolver nedir? Revolver ne zaman icat edildi? Revolver silahın icat edilme öyküsü
Saç neden beyazlar? Beyaz saçlar bitkisel yöntemlerle nasıl siyah yapılır?
Saç neden beyazlar? Beyaz saçlar bitkisel yöntemlerle nasıl siyah yapılır?
E-Devlet bekçilik başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet bekçilik başvurusu nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Ramazan ayında kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmakla yükümlü değildir ?
Pandemide para kazandıran en trend işler neler?
Oyuncu Mert Carim kimdir? Nerelidir? Yer aldığı diziler ve müzik hayatı
Tuba Büyüküstün kimdir?
Furkan Kızılay kimdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 12 Şubat 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Hafta sonu 13 Şubat 2022 Pazar açık noter var mı? 13 Şubat 2022 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 12 Şubat 2022 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
12 Şubat 2022 Cumartesi evde bakım parası yatan iller güncel listesi
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 12 Şubat 2022 Cumartesi
Miss Bala filmi konusu nedir ?Filmin oyuncu kadrosu
Superstore dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Furkan Aksoy kimdir? Furkan Aksoy kaç yaşında, nereli?
Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak Deniz Çakır kimdir?
Makine ile Tel Çekme İşçisi maaşı ne kadar? Tel Çekme İşçisi ne iş yapar ?
Ryan Reynolds kimdir? Ryan Reynolds kaç yaşında, evli mi?
İdil Yener kimdir? Kaç yaşındadır? İdil Yener'in hayatı
Radyo ne zaman icat edildi? Radyo nedir?
Radyo dalgaları nedir? Radyo dalga teknolojisi nasıl gelişti? Radyo dalgalarının özellikleri nedir?
Oyuncu Ercü Turan kimdir? Ercü Turan nereli, kaç yaşında?
Ceylan Yılmaz kimdir? Aslen nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.