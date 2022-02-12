Ramazan ayında kimler oruç tutamaz, kimler oruç tutmakla yükümlü değildir ?

Oruç tutmak Ramazan ayında Müslümanlar için çok önemli bir ibadettir. Fakat her Müslüman için oruç tutmak farz değildir. Oruç tutmak vücudun dinlenmesi ve detoks etkisi yaratması nedeniyle uzmanlar tarafından faydalı bulunurken, yaşlı ve kronik hastaların oruç tutmasının zararlı olacağını belirtiyorlar. Hasta olan kişiler, uzun yolculuğa çıkacak olanlar, gebelik ve emzirme döneminde olan kadınlar, yaşlılar ve kronik hastalar Ramazan ayında oruç tutmakla yükümlü olmayan kişilerdir.

Hasta olanlar neden oruç tutmamalı?

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Uzun yolculuğa çıkacak olan kişiler neden oruç tutmamalı?

Hasta olan kişiler bu dönemde vücut direncini yüksek tutup vitamin ve ilaç kullanmak zorunda olacaktır. Kişi oruç tutarken yiyip içemeyeceği için iyileşmek için oruç tutması doğru olmayacaktır. Hasta iyileştiğinde tutamadığı gün kadar kaza orucu tutabilir

Uzun yolculuklarda neden oruç tutulmaz? Sorusunu uzmanların cevabı şu şekildedir. Ramazan ayında uzun yolculuk yapıldığı için kişinin vücut direnci düşebilir ve bundan dolayı sıkıntı yaşayabilir. Fakat yolculuk çok uzun değilse ve kişinin vücut direncini düşürmeyecek durumda ise oruç tutabilmektedir.

Gebelik ve emzirme dönemindeki kadınlar neden oruç tutmamalı?

Yaşlılar neden oruç tutmamalı?

Gebelik ve emzirme döneminde olan kadınların oruç tutma zorunluluğu yoktur. Gebelik ve emzirme döneminde bebeğin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için annenin beslenmesine dikkat etmesi gerekir. Anne, çocuğunun ve kendisinin sağlığını korumakla yükümlü olduğu için oruç tutması dinen caiz değildir.

Yaşlılarda beslenme ve sağlık sorunları sık görülen bir rahatsızlıktır. Ayrıca çoğu yaşlı kişinin kronik hastalığı bulunduğu için düzeni olarak ilaç kullanmak durumumdadırlar. Yaşlı kişiler her yıl ramazan ayında belirlenen tutarlarda fidye vererek oruç tutmayabilirler. Tutulamayan oruç yerine fidye vermek hakkında detaylı bilgiler Bakara Suresi 184. Ayette tüm detaylarıyla verilmiştir.

Kronik hastalığı sahip olanlar neden oruç tutmamalı?

Ramazan ayında özellikle kalp, hipertansiyon, şeker hastalığı, ülser ve ruhsal problemlerde dâhil olmak üzere kronik haslığa sahip olan kişilerin Ramazan ayında oruç tutması sağlık açısından çok sakıncalıdır. Düzenli kullanmaları gereken ilaçları bulunan kronik hastaların ramazan ayında sağlıklarına dikkat etmesi gerektiği için oruç tutmaması gerekir.