Ramazan ayında hava nasıl olacak?

Ramazan ayı ile birlite bahar gelecek. Bu haftadan itibaren havaların mevsim normallerine dönmesi beklenmektedir. Ramazan’ın ilk gününde 3 büyük şehirde yağmur beklenmemektedir.

Ramazanın gelmesiyle yağışlar gidiyor

Hafta başında Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun batısı yağışlı olması beklenmektedir. Ramazan’ın ilk günüyle yağışlar batıdan çekilecek ve Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de yağışların devam etmesi muhtemel.

Çarşamba günü bir ihtimal batı kesimlerde gene yağış görülebilir.

İstanbul’da bugün ve yarın hava kapalı olmasına rağmen yağış beklenmemektedir. Çarşamba ve Perşembe günü sağanak yağış beklenmektedir.

Ankara’da ise hafta başında kar yağışı gerçekleşecek. Çarşamba ve Perşembe günleri günleri yağış beklense de sıcaklık artacak.

İzmir’de Ramazan’ın ilk günüyle hava güneş açacak. İzmir’de de Çarşamba ve Perşembe günleri yağış beklenmektedir.