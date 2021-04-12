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Ramazan ayında fırınlarda kaça kadar pide satışı yapılacak?

Covid-19 salgını kapsamında Ramazan ayında alınan tedbirler İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge ile belli olurken fırınların çalışma saatlerinde de değişiklik yapıldı. Ramazan ayında fırınların saat kaça kadar açık olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 21:48
Ramazan ayında fırınlarda kaça kadar pide satışı yapılacak?
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Koronavirüs salgını kapsamında Ramazan ayında uygulanacak olan tedbirler İçişleri Bakanlığının, tüm illerin valiliklerine yolladığı genelgeyle belli oldu. Bu durumda Ramazan ayında yapılan pide satışlarının ve fırınların çalışma saatleri belirlendi.

Ramazan ayında fırınlar saat kaça kadar açık?

Ramazan ayında alınacak tedbirler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre fırınlar, özel siparişler dahil olmak üzere pide ve ekmek üretimini iftardan bir saat önce sonlandıracak. Bu durumda yoğunluğun yaşanmaması için iftar saatine kadar satış yapabilecek. İftardan sonra ise tekrardan üretim ve satış gerçekleştirebilecek.

Ramazan pidesi satışları saat kaça kadar yapılabilecek?

Ramazan pidesi, covid-19 salgını doğrultusunda alınan tedbirlerden dolayı iftar saatinden bir saat öncesine kadar yapılabilecek.

Ramazan ayından alınan tedbirler neler?

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını kapsamında 81 il valiliğine gönderilen genelgede Ramazan ayı boyunca alınan tedbirler 11 madde halinde paylaşıldı. Ramazan ayında alınan tedbiler şöyle;

1. Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.

2. Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Öte yandan salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlarımıza sık sık duyurulacak.

3. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

4. Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alınacak.

5. Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

6. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılması sağlanacak.

7. Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

8. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen genelgelerde belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilecek.

9. Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacak.

10. İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan Ramazan ayında Vali ve Kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak. Başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilecek.

11. Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu süreçte, salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülecek. Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27nci ve 72nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.




Son Güncelleme: 12.04.2021 21:48
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