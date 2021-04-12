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Ramazan ayında Fetih Suresi okumanın fazileti ve faydaları

Ramazan ayı içerisinde Fetih suresinin okunmasının faziletleri ve faydası nelerdir? Ramazan ayının gelmesi ile beraber Müslüman alemi, bu ay içerisinde yapılması uygun olan ibadetleri merak etmeye başlamış durumda.

12 Nisan 2021 Pazartesi 23:21
Ramazan ayında Fetih Suresi okumanın fazileti ve faydaları
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Allah Resulü'nün (sav) büyük zaferlerinden biri olan Hudeybiye Antlaşması'nı müjdeleyen ilk ayet nedeniyle sure bu ismi alır. 29 ayetten oluşmaktadır. Kuran'da geçtiği sıraya göre 48. sırada, nüzul sırasınca ise 109. Sırada bulunmaktadır. En önemli surelerden biri olan Fetih Suresi'ni okumak çok faziletli olmaktadır.

Ramazan ayında Fetih suresinin okunmasının fazileti

Fetih suresi birçok fazileti olan bir suredir. Ramazan ayında okunmasıyla ilgili çeşitli hadisler vardır ve bu hadisler şu şekildedir:

Resulallah (sav); “Her kim Ramazan ayının birinci gecesinde namazda Fetih suresini okur ise, Yüce Allah o kişi tüm sene korur” şeklinde buyurmuştur.

Resulallah (sav) şu şekilde buyurmaktadır:

Bir kişi Fetih suresinin bütününü Ramazanın ilk gecesi, baştan sona kadar okursa, okuyuşunu da yalnızca Allah rızası için yaparsa, gelecek sene aynı güne kadar Allah bir sene boyunca o kulunu himayesi altına alır.

Veli kimselerden birinin dediğine göreyse “ Ramazan ayının ilk gününde Fetih suresinin 3 kez art arda okunması, okuyan kişinin Allah tarafından gelecek sene aynı gün oluncaya kadar rızkının bol olarak verilmesine vesile olur.”

Fetih suresinin okunmasının yararları

Peygamberimiz (sav) Fetih suresinin değerinin fazla olduğunu ve çok güzel bir sure olduğuna vurgu yapmıştır.

Peygamberimiz (sav) Fetih suresinin kendisine indirildiği gün sureye ilişkin

“Bu gece bana bir sure indirildi ki, benim için güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha da kıymetlidir”

 buyurmuştur.

Fetih suresinin okuyanların Hudeybiye ağacı altında, Resulallah (sav)’e biat eden birisi gibi sevap alacağı hadislerde belirtilmiştir.

Hadislerde rivayet edildiğine göre; 

“Kim Fetih suresini okur ise, o kişi sanki Mekke fethedilir iken Resulallah ile birlikte bulunmuş gibi olur.”

Fetih suresi ne zaman okunur?

Fetih suresi, Kuran'daki diğer tüm surelerde olduğu gibi, Allah'ın uygunsuz gördüğü durumlar dışında her yerde ve her zaman okunabilmektedir. Ancak belirli günlerde ve bazen daha yararlı ve faziletli olduğu zamanlarda bulunmaktadır. Ramazan o önemli zamanlardan biridir. Hadiste Allah'ın, özellikle Ramazan ayının ilk gününde bir kişiyi onun himayesine alacağı ve Ramazan ayının diğer tüm günlerinde Fetih suresini okuyacağı belirtilmektedir. Aynı zamanda Cuma namazından önce okunacak sure olmaktadır.

 Fetih suresi nerede okunur? 

Kuran'ın tüm bölümleri ve Fetih Suresi için özel bir yer yoktur. Tuvalet, banyo dışında herkes okuyabilir. Allah kullarına kolaylık sağlamıştır, her yerde okunabilir, özel bir yer şartı olmadan. Elbette sadece Allah rızası için İslami okumaların yapıldığı yerlerde camide okumak daha avantajlı olurdu ama orada belirli bir yer bulunmamaktadır.

 Fetih suresi neden okunur?

Allah, Kur'an'ı tüm insanların okuması, anlamaya çalışması, anlatılan olay ve hikâyelerden öğrenmesi, Allah'ın verdiği tüm yapılacakları ve yapılmayacakları öğrenmeleri ve hayatlarında uygulamaları için göndermiştir. Her surede olduğu gibi, öncelikle Allah'ın bize göndermek istediği mesajları unutmadan ve Allah'tan bir okuma mükafatı ummadan almak için okunur. Kaldı ki, İslam dinine aykırılığı bulunmayan hangi niyetle okunursa Allah onu vermesi amacı ile de okunmaktadır.

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 23:21
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