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Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak?

Ramazan ayına yaklaşmamızla birlikte oruç tutacak olan Müslümanlar kaç saat oruç tutacaklarını merak ediyorlar. 13 Nisan Salı günü başlayacak olan Ramazan ayında oruç imsak vakti ile başlar, akşam ezanıyla iftar yapılmaktadır. Peki ramazan ayında kaç saat oruç tutulacaktır? detaylar haberimizde yer alacaktır.

06 Nisan 2021 Salı 00:02
Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak?
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Ramazan ayına yaklaşmamızla birlikte oruç tutacak olan Müslümanlar kaç saat oruç tutacaklarını merak ediyorlar. 13 Nisan Salı günü başlayacak olan Ramazan ayında oruç ibadeti imsak vakti ile başlıyor, akşam ezanında yapılan iftar ile son buluyor. Ramazan ayında imsak vakti 04:50, iftar vakti ise 19.48’bir yani yaklaşık 15 saat oruç tutulacaktır. Bu saat illere ve ülkelere göre değişmektedir. 

Kadir Gecesi ne zamandır?

‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen ve Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi 8 Mayısıs 2021 tarihinde idrak edilecektir. 

İftar Nedir?

Oruç yasaklarının sona erdiği vakit olan iftar güneşin batma zamanıdır. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olmaktadır. Peygamberimiz, sahuru mümkün olan son vakte denk getirmeyi teşvik ettiği gibi iftarın da vakit girer girmez yapılmasını teşvik etmiştir.  

Ramazan ayının önemi

Ramazan ayı mübarek üç ayların sonuncusudur. Hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayı olan Ramazan’ın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanır. İslam’ın temel esaslarından olan oruç ibadeti DE Ramazan ayında gerçekleştirilir.  

İstanbul İmsakiyesi

2021 yılında Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayısıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayısıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayısıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayısıs 2021 Cumartesi

2021 yılının Kurban Bayramı ne zaman?

Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10’unda kutlanan Kurban Bayramı Miladi takvime göre 20 Temmuz Salı günü başlanmaktadır. 

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

  • Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
  • Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
  • Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar
  • Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
  • Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar
  • 2021 yılının dini günler takvimi
  • Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.
  • Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
  • Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
  • Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar
  • Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
  • Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı
  • Kadir gecesi: 08 Mayısıs 2021 Cumartesi
  • Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayısıs 2021 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayısıs 2021 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayısıs 2021 Cuma
  • Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayısıs 2021 Cumartesi
  • Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
  • Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı
  • Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba
  • Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe
  • Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma
  • Hicri Yılbaşı- Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
  • Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba
  • Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar


Son Güncelleme: 06.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
RamazanOruçİmsakSahurBayramİftar
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