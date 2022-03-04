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Ramazan ayında beslenmeye dikkat! Uzmanlar tarafından açıklanan örnek iftar menüsü nasıl olur

Ramazan ayında beslenmeye dikkat! Bereket ve dostluk ayı Ramazana sayılı günler kaldı. Uzmanlar ibadet yaparken sağlıktan olunmaması gerektiğinin altını çiziyor. Yanlış beslenme kalpten diyabete pek çok hastalığa yol açabilir. Hem sağlıklı kalıp hem oruç tutmak isteyenler için uzmanlar tarafından açıklanan örnek iftar mönüsü nasıl olur?

04 Mart 2022 Cuma 08:04
Ramazan ayında beslenmeye dikkat! Uzmanlar tarafından açıklanan örnek iftar menüsü nasıl olur
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Müslümanların özlemle beklediği bereket ayı Ramazan ayına sayılı günler kala evlerde marketlerde hazırlıklar başladı. Tatlı bir telaş haliyle Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmek isteyen Müslümanlar, şimdiden neler yapacağını planlamaya başladı.

Ramazan ayının bu tatlı telaşının yanı sıra göz ardı edilmemesi gereken tarafı ise uzun süren açlık sonrası sağlığı korumak. Günlerin uzun olduğu aylarda Ramazan ayının yaşanmasından dolayı uzun süren açlık ve sorunluk beraberinde pek çok sağlık sorununu da yanında getirebilir. Bu sorunlarla karşılaşmamak ve Ramazan ayını güzel ve sağlıklı tamamlamak için uzmanlar uyarıyor. Uzmanlara göre doğru şekilde tutulan oruç vücuda oldukça fayda sağlayacaktır.  Düzenli ve sağlıklı beslenerek tutulan oruç, gündüzleri verimli çalışmayı da beraberinde getirir. Çünkü beyin sadece yapılan işe odaklandığı için en yüksek performans alınır. Tam tersi olduğunda ise yani yanlış beslenerek tutulan oruç sonucu iş verimliliğinde düşüşten ayrıca sağlık sorunlarının yaşanması gibi tehlikeler de yaşanabilir.

Uzmanlar ne tavsiye ediyor?

Beslenme uzmanları oruç tutacak olan kişiler için altın değerinde tavsiyeler veriyor. Toplumuzda yerleşmiş olan bol yemekli ve çeşitli iftar sofralarında dikkatli olmak gerekmektedir. Gün boyunca yaşanan açlık sonrası düşen kan şekeri ani yemek yenmesi sonucu ani artışa neden olur. Bu durum da beraberinde kalp diyabet vb. rahatsızlıkları beraberinde getirir. Uzmanlar bu tarz rahatsızlıkların yaşanmaması için yemeğin yavaş yenmesini tavsiye ediyor. Çünkü beyin yemekten 15-20 dakika sonra doyma emrini yolluyor. Hızlı hızlı yenen yemek esnasında 15-20 dakika içinde aşırı tüketim yaşanır. Yavaş yendiğinde ise bu emir anlaşılır ve rahat bir mideyle rahat bir yeme sağlanır.

Önek iftar mönüsü

Su

2-3 adet hurma

İftariyelikler

Bir kâse çorba

Sıcak olmayan 1-2 dilim pide ya da aynı oranda tahıllı ekmek

Aradan 15-20 dk. geçtikten sonra

Fırında, haşlama ya da ızgarada pişirilmiş beyaz ya da kırmızı et

Bir porsiyon kurubakla

Ayran, cacık, salata vb.

3 kaşık pilav, bulgur vb. karbonhidrat

Ana yemeğin ardından 2 saat geçtikten sonra hafif bir tatlı, meyve komposto tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilen beslenme şeklidir. Gün boyu alınamayan su, iftara ve sahur arasında bol bol içilmelidir. Su kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir içecektir.



Son Güncelleme: 04.03.2022 08:04
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Ramazanİftarörnek Mönü
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