Ramazan ayı son oruç hangi gün tutulacak? 2021 Ramazan Ayı'nın son günü hangi güne denk geliyor?

Ramazan bayramına az bir süre kalmasıyla beraber birçok vatandaş Ramazan ayının son gününün ne zaman olduğunu araştırmaya başladı.

Ramazan ayı son gün ne zaman?

Arefe günü oruç tutulur mu?

Ramazan ayının son günü ve arefe günü 12 Mayıs Çarşamba günüdür.

Arefe günü Ramazan Bayramından bir gün öncedir. Bugünde Ramazan ayının içinde olmasından dolayı oruç farz kılınmıştır. Bu yüzden de arefe günü oruç tutulmalıdır.

Bayramda oruç tutulur mu?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu ve doğru olmadığı günlerdendir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrimen mekruh tutulmuştur. (Mevsılî, el-İhtiyar, I395-396İbn Âbidin, Reddü'l-muhtar, III, 336). Bayramlarda oruçlu olmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olması ötürüdür. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan oruçların arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmünde ve bu anlamından dolayı ona "fıtr bayramı (iftar bayramı)" denilmiş. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelmektedir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelmekte ve bu da hoş karşılanmaz. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buharî, Savm66-67; Ebu Dâvud, Savm49)