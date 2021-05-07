Ramazan ayı son cuması duası nedir? Ramazan ayı son cuması yapılacak ibadetler ve Ramazan son cuma duaları

Önümüzdeki hafta Çarşamba itibariyle bu mübarek ramazan ayını tamamlamış bulunacağız. Güne bakıldığındaysa son cuma gününü yaşamaktayız. Bunun üzerine bazı araştırmalar devam ediliyor. Araştırmaların başlarında ve en çok sorulan sorular arasındaysa Ramazan'ın son cuması yapılacak ibadetler, kılınacak namaz ve okunacak dualar olarak gündemde kendini gösterdi.

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amazan’ın son cuması okunacak dua (cüzdan duası)

Ramazan ayının son cumasında okunacak dualara arasında yerini alan cüzdan duası olana gözetilmektedir. Bu duaya genel anlamda bakıldığındaysa kişi için hane içi ve dışında faydalı olduğu ve büyük bir önem taşıdığı belirtilmektedir. Uygulanacak olan bu dua ramazan ayının son cumasında sela ile ezan arası gerçekleştirilmeli.

Son cuma günü okunan sel anın arkasında ezan okunana kadar Araf süresi 10.ayeti ve Sad süresi 54. Ayetleri birlikte bir kâğıtta Arapça olarak yazılması lazımdır. Ardından kullandığınız bir para cüzdanına yerleştirip gelecek seneye kadar hiç çıkarılmaz. Diğer seneye hitaben belirtilen ritüel yenilenebilir. Yenisi yazıldıktan sonra eskisinin suya atılması cazip görünür.

Ramazan’ın son cuması kılınacak namaz

Kılınması icap eden bu namaz tam dört rekat olarak uygulamaktadır. Her rekatındaysa 10 ayet el kürsi, 15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas okunması doğru bilinir. Her rekatında belirtilen dualar okunması gerekir. Niyeti ise şu şekilde olmaktadır. Kazaya bıraktığım ve kazasını geciktirdiğim namazların, günahlarının af olması için, kefaret namazı kılmaya.

Bu namaz Cuma namazından sonra olan ikindi namazına kılınması muhtemeldi İkindinin sünneti gibi kılınır. Bir fark olaraksa her rekattan sonda fatihanın sonrasında 10 ayetel kürsi,15 inna ateyna, 3 kafirun, 3 ihlas suresi yer etmektedir. Diğer noktaları aynıdır.

Tesbihleri: 70 'estağfirllah elazimi ve etub ileyh' 70 tanede 'allahümme salli ala muhammed' diye çekilemesi de bir farkını daha yansıtmaktadır.