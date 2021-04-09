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Ramazan ayı oruç tutamayanlar ne kadar fitre vermeli 2021? oruç fitresi bu yıl ne kadar?

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar fitrenin kaç TL olarak ödendiğini merak etmektedir. Oruç tutmayan kişiler kendileri ve çocukları için fitre ödemektedir.

09 Nisan 2021 Cuma 00:50
Ramazan ayı oruç tutamayanlar ne kadar fitre vermeli 2021? oruç fitresi bu yıl ne kadar?
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Ramazan ayında oruç tutmayacak olan kişiler ne kadar fitre vermeleri gerektiğini merak etmektedir. Peki 2021 fitre ücreti kaç TL?

2021 Fitre ücreti ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından belirlenen 2021-2022 fitresi 28 TL olarak kararlaştırıldı. Ramazan ayında fitre verecek olan kişiler 28 TL olarak verecekler.

Kimler fitre vermelidir?

Kendi için ve henüz ergen olmamış çocuklar için fitre verilmedir. Fitre verilirken cinsiyet, yaş ya da herhangi bir ayrım gözetmeden fitre verilmektedir. Fitre veren kişi anne, baba, eş, kardeşleri ve diğer kişiler için fitre vermek zorunda değildir ancak onlar için de fitre verirse fitresi kabul olur.

 



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:50
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FitreRamazan
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