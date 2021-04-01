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Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?

Ramazan ayına yaklaşırken, tutulacak ilk oruç için sayılı günler kaldı. Heyecanla beklenen 2021 Ramazan ayının tamamı mükemmel bir ilahi rahmet olmasının yanında son 10 günü ise maneviyat ve hayranlık bakımından en yoğun, zengin ve en derin zaman olarak bilinir. Söz konusu Müslümanlar için Ramazan ayı ile beraber 30 gün oruç tutmak, Kuran okumak ve diğer ibadetlerin dolu yaşanması adına değerli bir aydır.

01 Nisan 2021 Perşembe 14:15
Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?
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Ramazan ayı oruçları İslam alemi tarafından heyecanla beklenilmeye başlandı. Nisan ayına girdiğimiz ve üç ayları da geride bıraktığımız bugünlerde Ramazan ayında ilk orucunun ne zaman tutulacağı, hangi güne denk geldiği araştırılan konular arasında.

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı rahmet dolu bir ay olarak bilinir. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayı olarak biliniyor.

Ramazan ayının diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından dolayıdır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Ramazan ayında gün doğumundan gün batımına kadar yemek yemekten, içmekten, sigara içmekten, cinsel eylemlerde bulunmaktan ve öfkeden uzak durmak zorunluluğu vardır.

Bu yükümlülük reşit olmayanlara, yaşlılara, hastalara, hamile kadınlara veya yeni anneler için geçerli değildir.

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

İlk oruç hangi gün tutulacak? Ne zaman başlayacak?

13 Nisan günü başlayan oruç, 12 Mayısıs günü son bulacak.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise 13 Mayısıs.

Ramazan ayında önemli günler ve Ramazan Bayramı

Ramazan Başlangıcı- 13 Nisan Salı

Kadir Gecesi- 8 Mayısıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayısıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayısıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayısıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayısıs Cumartesi

2021 yılının Dini günleri:

Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat Cumartesi Regaip Kandili: 18 Şubat Perşembe Miraç Kandili: 10 Mart Çarşamba Berat Kandili: 27 Mart Cumartesi Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan Salı Kadir gecesi: 8 Mayısıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi: 12 Mayısıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayısıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayısıs Cuma Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayısıs Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 2. Gün: 21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı 3. Gün: 22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma Hicri Yılbaşı: 9 Ağustos Pazartesi Aşure günü: 18 Ağustos Çarşamba Mevlid Kandili: 17 Ekim Pazar


Son Güncelleme: 01.04.2021 14:15
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan AyıOruçRamazan Bayramı
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