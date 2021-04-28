Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Oruç bitiş tarihi

Müslümanların bir ay boyunca oruç tuttuğu Ramazan ayı, İslamiyet’te mübarek ay olarak kabul edilir. 2021 ramazan imsakiyesi açıklandı. Kandil günlerini geride bıraktık. Bereket ve rahmet ayı Ramazan’dan sonra bayram için sayılı günler kaldı. Müslümanlar için büyük öneme sahip olan ramazan ayında hilalin görülmesi ile birlikte oruç başladı. Bir ay sonunda hilalin yeniden görülmesi ile oruç sona erecek.

Ramazan ayına geçirdiğimiz bugünlerde vatandaşlarımız ramazan ayı ne zaman başladı ve ne zaman bitecek sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Diyanet işleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre üç aylar ve Ramazan’ın başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Üç aylar 13 Şubat 2021 tarihinde başladı. Ramazan’ın birinci günü ise 13 Nisan 2021 Salı günü başladı.

Üç Aylar Başlangıç Tarihi

Üç ayların başlangıç tarihi olarak 13 Şubat 2021 olarak belirlendi.3 aylarda rahmet ve mağfiret kapıları Müslümanlara sonuna kadar açılıyor. Recep, Şaban ve ramazan ayında Berat gecesi, miraç gecesi ve Regaip kandili kutlanıyor. Aynı zamanda Kadir gecesi ramazan ayı içerisinde kutlanmaktadır ve bin aydan daha hayırlıdır. Ramazan’ın sonunda da sevenlerimizle yakınlaştığımız bayram günleri bizi bekliyor.

Ramazan Ayı Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

Üç aylar 12 Şubat 2021 tarihinde başlamıştı. Bu tarihi Recep Ayı’nın ilk günüydü. Recep ayından sonra Şaban ayı geldi. Ardından bugün içerisinde olduğumuz ramazan ayı başladı. Ramazan ayı 12 Mayısıs 2021 tarihinde sona erecek. Böylelikle üç ayların son günü yaşanmış olacak. Diyanet işleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başladı. Ramazan ayı her yıl on gün geri gitmektedir. Ramazan ayı bu sene 12 Mayısıs 2021 cumartesi günü sona erecek.

2021 Dini Günler

Üç aylar başlangıç: 13 Şubat 2021 Cumartesi

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Şaban ayı başlangıç: 14 Mart 2021 Pazar

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Ramazan ayı başlangıç: 13 Nisan 2021 Salı

Kadir gecesi: 08 Mayısıs 2021 Cumartesi

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayısıs 2021 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayısıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayısıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayısıs 2021 Cumartesi

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayı başlangıç: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar

2021 İstanbul Ramazan İmsakiyesi

13 Nisan: İmsak 04:34, İftar 19:50

14 Nisan: İmsak 04:32, İftar 19:51,

15 Nisan: İmsak 04:30, İftar 19:52,

16 Nisan: İmsak 04:28, İftar 19:53,

17 Nisan: İmsak 04:26, İftar 19:54

18 Nisan: İmsak 04:24 İftar 19:56,

19 Nisan: İmsak 04:22 İftar 19:57

20 Nisan: İmsak 04:20 İftar 19:58,

21 Nisan: İmsak 04:18 İftar 19:59

22 Nisan: İmsak 04:16 İftar 20:00

23 Nisan: İmsak 04:14 İftar 20:01

24 Nisan: İmsak 04:12 İftar 20:02

25 Nisan: İmsak 04:10 İftar 20:03,

26 Nisan: İmsak 04:08 İftar 20:04,

27 Nisan: İmsak04:06 İftar 20:05

28 Nisan: İmsak 04:04 İftar 20:06,

29 Nisan: İmsak 04:02 İftar 20:07,

30 Nisan: İmsak 04:00 İftar 20:08,

1 Mayısıs: İmsak 03:58 İftar 20:09,

2 Mayısıs: İmsak 03:57 İftar 20:10,

3 Mayısıs: İmsak 03:55 İftar 20:12

4 Mayısıs: İmsak 03:53 İftar 20:13

5 Mayısıs: İmsak 03:51 İftar 20:14

6 Mayısıs: İmsak 03:49 İftar 20:15

7 Mayısıs: İmsak 03:47 İftar 20:16

8 Mayısıs: İmsak 03:46 İftar 20:17,

9 Mayısıs: İmsak 03:44 İftar 20:18,

10 Mayısıs: İmsak 03:42 İftar 20:19

11 Mayısıs: İmsak 03:40 İftar 20:20,

12 Mayısıs: İmsak 03:39 İftar 20:21.

2021 Kadir Gecesi Ne Zaman?

2021 yılında Kadir gecesi 8 Mayısıs 2021 tarihinde uygulanacak. Kadir gecesi İslam’da bin aydan daha hayırlı gece olarak kabul edilmektedir.

2021 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

2021 Kurban Bayramı Ne Zaman?

Ramazan bayramı 2021 yılında 13 Mayısıs 2021 Perşembe tarihinde başlayacak. Ramazan bayramı arifesi 12 Mayısıs 2021 Çarşamba günü olarak idrak edilecek. Ramazan Bayramı’nın üçüncü ve son günü ise 15 Mayısıs 2021 cumartesi tarihinde idrak edilecek.

2021 kurban bayramı tarihlerine bakacak olursak, kurban bayramı 20 Temmuz Salı günü başlıyor. 19 Temmuz 2021 pazartesi günü ise kurban bayramı arifesi olarak idrak edilecek. Kurban bayramının dördüncü ve son günü ise 23 Temmuz 2021 cuma gününe denk geliyor.

2021 Kandil Günleri

2021 yılında kandil günleri tarihlerine bakacak olursak Regaip kandili 18 Şubat 2021 Perşembe günü kutlandı. Miraç kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü kutlandı. Berat kandili 27 Mart 2021 cumartesi günü kutlandı. Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başladı. Yılın son kandili olan Mevlid kandili ise 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.

Ramazan Ayı İle İlgili Ayetler

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir." (Bakara-185).

‘’Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele.’’ (Tevbe 112)

‘’Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar.’’ (Bakara - 187)

Ramazan Ayı Duaları