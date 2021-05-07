İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Bugün ramazan orucunun kaçıncı günü?

Ramazan ayı ne zaman bitecek? Ramazanın bitmesine ne kadar var? Ramazan orucu ne zaman bitecek? Bugün Ramazanın kaçıncı günü? Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramında kaç gün tatil olacak? Ramazan ayı ne zaman bitiyor? sorusu Müslüman alemine mensup kişiler tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Ramazan ayının ne zaman biteceği ve bugün Ramazan orucunun kaçıncı günü olduğuyla beraber Ramazanda oruç tutmanın öneminin ne olduğu araştırılıyor. Peki Ramazan Ayının bitmesine kaç gün kaldı? İşte Ramazan ayının biteceği gün...

07 Mayıs 2021 Cuma 10:21
Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Bugün ramazan orucunun kaçıncı günü?
Takip Et:

Herkes tarafından merakla bugün ramazan orucunun kaçıncı günü olduğu ve Ramazan’ın ne zaman biteceği merakla araştırılıyor.

Ramazan’ın bitmesine ne kadar kaldı, bugün orucun kaçıncı günü?

Bugün 6 Mayıs 2021 Perşembe günü olmasından dolayı Ramazan’ın 24. Günündeyiz. Ramazanın bitmesine tam tamına 6 gün kaldı. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramının ilk günü idrak edilerek Ramazan bayramı 3 gün sürecektir. 14 Mayıs 2021 Cuma günü 2. Gün, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de Ramazan Bayramının 3. Günü olacak.

Ramazan ayında oruç tutmanın önemi ne?

Oruç tutma ibadeti, İslam’ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulmaktadır. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç kez “Ben oruçluyum” demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Ramazan ayında oruç tumanın hükmü vardır. Oruç tutmakla yükümlü olan herkese oruç tutmaları farz kılınmıştır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyurmaktadır; “Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. ”

İnsanların oruç tutarak kötülüklerden uzaklaşacağı, toplumda fazla olan suçların oruç ile azalması görülmektedir. Oruç tutmak insanın manevi duygularının tazelenmesinde de yarar sağlamaktadır. Bu ibadet, insanı Allah yoluna yöneltir. Allaha daha da yakın olmasını sağlar. Ahiret yaşamı için oruç tutulması ebedi hayatta oldukça önemli bir yere sahiptir. Oruç tutmak Müslümanların yapmaları gereken önemli ibadetlerinden sadece birisidir. Oruç tutma ile beraber toplumda paylaşma ve dayanışma da artışa geçer. İyiliklerin çoğalması ve kötülüklerin azalması için oruç tutulması gereklidir.




Son Güncelleme: 07.05.2021 10:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanOruç24. Gün OruçOruç Tutmanın ÖnemiRamazan Bayramı13 Mayıs 2021Ramazan Ayı Ne Zaman Bitecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökyüzünde sıra halinde görünen cisimler ne? Bu akşam Gökyüzündeki ışıklar nedir?
Gökyüzünde sıra halinde görünen cisimler ne? Bu akşam Gökyüzündeki ışıklar nedir?
Tarihte bugün ya da tarihte 7 Mayıs günü ne oldu?
Tarihte bugün ya da tarihte 7 Mayıs günü ne oldu?
Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi
Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi
QNB Finansbank personel alımı yapacak? Qnb Finansbank personel alım kadroları ve şartları
QNB Finansbank personel alımı yapacak? Qnb Finansbank personel alım kadroları ve şartları
Cuma mesajları: 7 Mayıs 2021 En güzel cuma sözleri
Cuma mesajları: 7 Mayıs 2021 En güzel cuma sözleri
Pandemi yardımı kapsamı dışı faz 1 2 ne demek?
Pandemi yardımı kapsamı dışı faz 1 2 ne demek?

Popüler Haberler

Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya nereli, kaç yaşında? Hasan Can Kaya sevgilisi kim?
Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Bugün ramazan orucunun kaçıncı günü?
UEFA Avrupa Ligi final maçını hangi takımlar oynayacak? Finalistler belli oldu!
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri
Bugün kimin maçı var? 7 Mayıs 2021 Cuma Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Akrep 21. bölüm izle tek parça! Star TV Akrep son bölüm kesintisiz izle
Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm izle! Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölümü TRT 1
Camdaki Kız canlı izle! Camdaki Kız yeni bölüm izle! Camdaki Kız 5. bölümü Kanal D
Alev Alev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Show TV Alev Alev 26. bölüm tek parça izle!
Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölümü ATV
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
TV8 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2021
Rüyada yılan görmek görmek neye işaret eder? Rüyada yılan görmenin anlamları ve yorumları
FOX TV Son Yaz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor? 2021 Green Card başvuru evrakları nelerdir?
Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.