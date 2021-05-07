Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Bugün ramazan orucunun kaçıncı günü?

Herkes tarafından merakla bugün ramazan orucunun kaçıncı günü olduğu ve Ramazan’ın ne zaman biteceği merakla araştırılıyor.

Ramazan’ın bitmesine ne kadar kaldı, bugün orucun kaçıncı günü?

Bugün 6 Mayıs 2021 Perşembe günü olmasından dolayı Ramazan’ın 24. Günündeyiz. Ramazanın bitmesine tam tamına 6 gün kaldı. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Ramazan Bayramının ilk günü idrak edilerek Ramazan bayramı 3 gün sürecektir. 14 Mayıs 2021 Cuma günü 2. Gün, 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de Ramazan Bayramının 3. Günü olacak.

Ramazan ayında oruç tutmanın önemi ne?

Oruç tutma ibadeti, İslam’ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulmaktadır. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç kez “Ben oruçluyum” demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Ramazan ayında oruç tumanın hükmü vardır. Oruç tutmakla yükümlü olan herkese oruç tutmaları farz kılınmıştır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyurmaktadır; “Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. ”

İnsanların oruç tutarak kötülüklerden uzaklaşacağı, toplumda fazla olan suçların oruç ile azalması görülmektedir. Oruç tutmak insanın manevi duygularının tazelenmesinde de yarar sağlamaktadır. Bu ibadet, insanı Allah yoluna yöneltir. Allaha daha da yakın olmasını sağlar. Ahiret yaşamı için oruç tutulması ebedi hayatta oldukça önemli bir yere sahiptir. Oruç tutmak Müslümanların yapmaları gereken önemli ibadetlerinden sadece birisidir. Oruç tutma ile beraber toplumda paylaşma ve dayanışma da artışa geçer. İyiliklerin çoğalması ve kötülüklerin azalması için oruç tutulması gereklidir.