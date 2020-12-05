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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, 2021 Ramazan ne zaman, hangi gün ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor soruları merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 resmi günler takvimini açıkladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 16:24
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ne zaman, hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
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2021 yılına az bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri Ramazan ayı başlangıcı oldu. 2021 yılında üç aylar Şubat ayıyla birlikte başlayacak. İslam dinine göre Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı zaman olan bu sürede oruçlar tutulur. Diyanet 2021 yılında Ramazan ayı başlangıcını açıkladı.

Diyanet’ten yapılan 2021 yılı resmi günler takvimi açıklamasında Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Ramazan Bayramı ise 13-14-15 Mayısıs 2021 tarihinde eda edilecek.

Ramazanın önemi nedir?

Ramazan bayramı İslam dünyasında en kutsal ay olarak adlandırılır ve 11 ayın sultanı olarak bilinir. Bu mübarek ayda kutsal kitap Kuran-ı Kerim indirilmeye başlanmıştı. Bu nedenle Müslümanlar için Ramazan ayı en kutsal aydır. Bilindiği gibi Kadir Gecesi de bu kutsal ayın içerisinde eda edilir.

Ramazan ayının önemi Kuran-ı Kerim’de bazı ayetlerde belirtilmiştir. Bakara suresinin 185.ayetinde Ramazan ayı şu şekilde ifade edilmiştir;

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185)

Ramazan ayında tüm Müslümanlar oruç ibadetlerini yerini getirir ve bu ayda yapılan iyilikler, ibadetler çok büyük sevap olarak bilinir. Ramazan ayı Müslümanlar için oruç, sabır ve ibadet ayıdır.

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 16:24
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Anahtar Kelimeler:
RamazanBayram
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