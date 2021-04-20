Ramazan ayı mukabele saatleri ne zamandır? 2021 Diyanet Ramazan ayı mukabele hangi kanalda saat kaçta?

Ramazan ayında ibadetlerini yapan Müslümanlar, pandemi sürecinde televizyonda yayınlanan mukabele programlarının saatini ve yayınlandığı kanalı araştırmaya başladılar.

2021 Diyanet Ramazan ayı mukabele programı hangi kanalda?

Diyanet TV ekranlarında "Mukabele" programı Ramazan ayında her gün günde üç defa yayınlanıyor. Mukabele programının yayın saatleri şu şekilde;

Diyanet TV mukabele saati:15:00

Diyanet TV mukabele saati:00:00

Diyanet TV mukabele saati:04:47

Diyanet TV'de üç farklı saatte Mukabele yayınlanmakta olup Kur'an-ı Kerim'in cüzünü okuyabilir, dinleyebilir ve takip edilebilir.

Mukabele yalnızca Ramazan ayında mı yapılır?

Ramazan ayında Kur'ân-ı Kerîm'i mukabele tarzında okumak ve yapılan tilâveti takip etmek Hz. Resûlullah'ın (S.A.V) ve Hz. Cebrâil'in (as) amelinden; Allah Resûlünün (S.A.V) sünnetindendir.

Resulullahın bu sünneti nedeniyle müminler ramazan ayında Kur'an okumaya daha fazla özen gösterirler, hatim indirir, hatimle teravih kılar ve mukabele dinlerler. Ancak mukabele yalnızca Ramazan ayında yapılmaz. Mukabele günün her vaktinde her saatinde yapılabilir.