Ramazan ayı ilk sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan ayı oruçları başlangıcı tarihi

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı, Müslümanlar için en önemli ibadet aylarından birisi. Mübarek Ramazan ayı 2021’de Nisan ayına denk geliyor. Ramazan Ayı içinde oruçlarını tutacak olan İslam alemi, ardından da Ramazan Bayramı’na kavuşacak.

2021 yılı Ramazan Ayı başlama tarihi

Diyanet’in yayınladığı takvim doğrultusunda, bu sene Ramazan Ayı Nisan’a denk geliyor. 13 Nisan 2021 tarihinde oruca başlayarak, 12 Mayısıs 2021 tarihinde son orucumuzu tutacağız.

2021 yılı ilk orucun tutulacağı tarih

Ramazan Bayramı ise, 13 Mayısıs Perşembe tarihinde başlayarak, 15 Mayısıs Cumartesi günü bitecek.

13 Nisan 2021 tarihinde ilk oruç tutulacak.

2021 Dini Günler Takvimi