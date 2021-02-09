İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Ramazan ayı ilk sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan ayı oruçları başlangıcı tarihi

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı’na az bir süre kala Ramazan’ın başlangıç tarihi de araştırılmaya başlandı. Diyanet ise 2021 yılı dini günler takvimini açıkladı. Detaylar haberimizde.

09 Şubat 2021 Salı 22:36
Ramazan ayı ilk sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan ayı oruçları başlangıcı tarihi
Takip Et:

11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı, Müslümanlar için en önemli ibadet aylarından birisi. Mübarek Ramazan ayı 2021’de Nisan ayına denk geliyor. Ramazan Ayı içinde oruçlarını tutacak olan İslam alemi, ardından da Ramazan Bayramı’na kavuşacak.

2021 yılı Ramazan Ayı başlama tarihi

Diyanet’in yayınladığı takvim doğrultusunda, bu sene Ramazan Ayı Nisan’a denk geliyor. 13 Nisan 2021 tarihinde oruca başlayarak, 12 Mayısıs 2021 tarihinde son orucumuzu tutacağız.

Ramazan Bayramı ise, 13 Mayısıs Perşembe tarihinde başlayarak, 15 Mayısıs Cumartesi günü bitecek.

2021 yılı ilk orucun tutulacağı tarih

13 Nisan 2021 tarihinde ilk oruç tutulacak.

2021 Dini Günler Takvimi

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanAyıIlkSahur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cami lojmanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Cami lojmanında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
2020'nin bebekler için en çok tercih edilen isimleri
2020'nin bebekler için en çok tercih edilen isimleri
Fosil avcısı kardeşler, 125 bin yıl öncesine ait filin kemiklerini buldu!
Fosil avcısı kardeşler, 125 bin yıl öncesine ait filin kemiklerini buldu!
8 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi açıklandı!
8 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi açıklandı!
Mercedes, Lewis Hamilton ile sözleşme yenilediğini duyurdu!
Mercedes, Lewis Hamilton ile sözleşme yenilediğini duyurdu!
İstanbul'da kar yağışı uyarısı
İstanbul'da kar yağışı uyarısı

Popüler Haberler

ÖSYM 2021 YKS, MSÜ, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL 2021 sınavları ne zaman?
e-Devlet 8 Şubat evde bakım maaşı yatan iller sorgulama
Ramazan ayı ilk sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan ayı oruçları başlangıcı tarihi
Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren güzel oyuncumuz Ebru Şahin aslen nereli?
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir?
Survivor Sergen ne oldu, sakatlığı ne? Sergen’in ayağına ne oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, EDHO yok mu, neden yayınlanmadı?
Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu nasıl?
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmenin tabirleri ve yorumları
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu
Sefirin Kızı dizisi oyuncuları ve konusu
Mucize Doktor 1. Bölüm fragmanı yayınlandı
Maş fasulyesi tüketiminin faydaları nelerdir?
App Store para iadesi nasıl alınır? Aple para iadesini kaç günde yapar?
Yetim maaşı başvuru şartları nelerdir? Kimler yetim aylığı alabilir?
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Gerçek adı ne? Serpi Gül oynadığı diziler
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi Bim'de satışı başladı
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteri kimdir?
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Baraj dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Baraj dizisi final tarihi belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.