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Ramazan ayı ilk orucu hangi şehir açar, orucu en son hangi şehir açar?

Ramazan ayının başlamasına az bir süre kala iftar ve sahur saatleri de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Türkiye'de en erken orucu hangi şehir açıyor? En son iftar hangi şehirde oluyor? İşte detaylar.

31 Mart 2021 Çarşamba 18:16
Ramazan ayı ilk orucu hangi şehir açar, orucu en son hangi şehir açar?
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Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayına iki hafta kala müslümanlar tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Her ne kadar salgın nedeniyle kalabalık ortamların oluşmayacağı netleşse de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile teravih kılınacağı bildirildi. 

Ramazan ayının gelmesi ile en çok merak edilen konuların başında gelen ise en son orucun hangi şehirde ve en erken orucun hangi şehirde açılacağı oldu. Bizde sizler için detaylı bir haber derledik. 

Ramazan ayında güneşin battığı ilk şehir orucu ilk açan şehir olacak. O il ise Hakkari. Hakkari saat 18.45'te akşam ezanın okunması ile beraber orucunu açacak. Ondan sonra gelen şehrimiz ise Iğdır. Iğdır 18.47'de iftarını yapacak. Bu saatler Ramazan ayı ilerledikçe daha da geriye gidecek.

Güneşin en son şehir ise orucu en son açan şehir olacak. O il ise ülkemizin diğer bir ucu olan serhad şehri Edine. Edine'de akşam ezanının 19.59'da okunması ile birlikte iftarını açmış olacak. Edineli'ler saat 4.58' e kadar da sahur yapabilecekler. 

Ramazan ayı 2021 senesinin dördüncü ayında yani 13 Nisan'da Ramazan ayı başlamış olacak. Çarşamba gününe denk gelen ilk orucumuzu akşam ezanının okunması açmış olacağız. 



Son Güncelleme: 31.03.2021 18:16
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Anahtar Kelimeler:
RamazanİftarOruç
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