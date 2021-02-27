Ramazan ayı ilk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan ayı başlangıcı

İslam’ın beş şartından biri olan oruç tutmak biz Müslümanlar için ayrı bir önemli yeri ifade etmekte. Ramazan ayının müjdesidir üç aylar . Şu an bulunduğumuz günlerde üç aylardan biridir. Yaklaşan Ramazan ayı Nisan da itibariyle gönüllerimizi şenlendirecek.

Türkiye de İslam diniyle sorumlu olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takvimde yer alınan bilgiler doğrultusunda Ramazan bu yıl Nisan ayının ortası itibariyle başlamakta. Tam bir tarih belirtecek olursak 13 Nisan günü başlayıp tam 30 gün sonra 12 Mayısıs’ da son bulacaktır.

Ardından hemen 13 Mayısıs'ta Ramazan Bayramı’nın ilk günü yer alacak. Bayram 15 Mayısıs’a kadar sürecek.

