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Ramazan ayı ilk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan ayı başlangıcı

Tüm Müslüman âlemlerinin heyecanla beklediği o 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl ne zaman başladığı merak ediliyor. Haberimizin detayında 2021’in ilk orucunun ne zaman tutulacağını ayrıntılarıyla sizin için derledik.

27 Şubat 2021 Cumartesi 23:20
Ramazan ayı ilk oruç ne zaman, sahura ne zaman kalkılacak? 2021 Ramazan ayı başlangıcı
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İslam’ın beş şartından biri olan oruç tutmak biz Müslümanlar için ayrı bir önemli yeri ifade etmekte.  Ramazan ayının müjdesidir üç aylar . Şu an bulunduğumuz günlerde üç aylardan biridir. Yaklaşan Ramazan ayı Nisan da itibariyle gönüllerimizi şenlendirecek.

2021 Ramazan ne zaman: Oruç ne zaman başlayacak?

2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Türkiye  de İslam diniyle sorumlu olan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan takvimde yer alınan bilgiler doğrultusunda Ramazan bu yıl Nisan ayının ortası itibariyle başlamakta. Tam bir tarih belirtecek olursak 13 Nisan günü başlayıp tam 30 gün sonra 12 Mayısıs’ da son bulacaktır.

Ardından hemen 13 Mayısıs'ta Ramazan Bayramı’nın ilk günü yer alacak. Bayram 15 Mayısıs’a kadar sürecek.

2021 Ramazan ne zaman? Diyanet Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi | Gündem Haberleri



Son Güncelleme: 27.02.2021 23:20
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