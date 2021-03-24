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Ramazan ayı ilk oruç hangi tarihte?

Mübarek üç aylardan biri olan Ramazan ayına yaklaşmamızla Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak edildi. Kadir Gecesi’ni de içinde bulunduran Ramazan ayının başlayacağı tarihlerini sizler için haberimizde paylaşacağız.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:00
Ramazan ayı ilk oruç hangi tarihte?
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Mübarek üç aylardan biri olan Ramazan ayına yaklaşmamızla Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak edildi. Bin aydan daha hayırlı olan ve içerisinde Mübarek Kadir Gecesi’ni barındıran Ramazan ayı Müslümanların oruç tutma ayıdır. 2021 yılının Ramazan ayı 13 Nisan da başlayacak ve 12 Mayısıs tarihinde son bulacaktır. 

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen ve Ramazan ayı içinde bulunan Kadir Gecesi 8 Mayısıs günü idrak edilecektir. 

Ramazan Bayramı günleri 

Ramazan Bayramı'nın 13 Mayısıs Perşembe son günü başlayacaktır, 15 Mayısıs Cuma günü ise son bulacaktır.  



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan AyıOruçIlk Oruç
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