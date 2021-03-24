Ramazan ayı ilk oruç hangi tarihte?

Mübarek üç aylardan biri olan Ramazan ayına yaklaşmamızla Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak edildi. Bin aydan daha hayırlı olan ve içerisinde Mübarek Kadir Gecesi’ni barındıran Ramazan ayı Müslümanların oruç tutma ayıdır. 2021 yılının Ramazan ayı 13 Nisan da başlayacak ve 12 Mayısıs tarihinde son bulacaktır.

Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Ramazan Bayramı günleri

Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen ve Ramazan ayı içinde bulunan Kadir Gecesi 8 Mayısıs günü idrak edilecektir.

Ramazan Bayramı'nın 13 Mayısıs Perşembe son günü başlayacaktır, 15 Mayısıs Cuma günü ise son bulacaktır.