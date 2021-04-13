Ramazan ayı ilk günü namazı nedir, nasıl kılınır? Ramazan ayının ilk günü namazı ne zaman kılınır, kılınışı nasıldır?

Ramazan Ayı İlk Gün Namazı

On bir ayın sultanı olarak kabul edilenayı geldi çattı. Dünya genelinde milyonlarca Müslüman bu ay içerisinde oruç tutmaktadır. Orucun yanında diğer ibadetler de devam etmektedir. Müslüman vatandaşlarımız Ramazan ayı ilk günının detaylarını merak ediyor. Ramazan ayı geldi çattı. Müslümanlar Ramazan ayında hangi ibadetlerin yapılacağını merak ediyor. Ramazan ayında kılınan ilk gün namazı merak ediliyor. Ramazan ayı ilk gün namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorularının yanıtları belli oldu.

Bir rivayete göre Ramazan’ın ilk gün namazında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha suresi okunurken 5 kez Ayetel Kürsi okunur. Namaz bittikten sonra 1 kez Ayetel Kürsi daha okunur. Bu namaz 13 Nisan Salı günü akşam namazına kadar kılınabilir.