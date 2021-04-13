Ramazan ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayının ilk gece namazı ve ibadetleri

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk gece namazının nasıl kılınacağı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Ramazan ayı ilk gece namazı nasıl kılınır?

İbn-i Abbas (r.a) rivayetine göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) buyurmuşlar ki;

“Ramazan ayının ilk gecesinde bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında Kadir Suresini okursa Allah o kimseye 3 iyilik verir.

-Ramazan ayında orucu ve namazı ona kolaylaştırır.

-Ramazanda orucunu ve namazını kabul eder

- Bir daha ki seneye kadar fakirlikten emin kılar

Sahabe İbnü Mesud’un (Radıyallahu Anh) torunu ve ondan gelen ilimleri en iyi bilen allâme, fakıh ve muhaddis Abdurrahman ibnü Abdillah el-Mesudi (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştu:

"Bana ulaşan bir rivayete göre; Ramazan ayının ilk gecesinde nafile bir namazda İnna fetahnâ leke fethân mubina'yı (yani Fetih Suresini) okuyan kişi, o yıl bütün afetlerden korunur."

Ramazan ayı ilk gece namazı ne zaman kılnır?

Ramazan ayının ilk gece namazı 12 Nisan Pazartesiyi 13 Nisan Salıya bağlayan gece kılınmaktadır.