Ramazan ayı 17. gece namazı nasıl kılınır, 17. gece duası nedir? 2021 Ramazan'da gün gün kılınacak namazlar!

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte yapılan ibadetler merak edilmeye devam ediyor. Özellikle ramazanın gece namazlarının nasıl kılınacağı araştırılanlar arasında yerini aldı. İslam alemine Kur’an-ı Kerim’in indiği ay olan ramazan ayı ibadetleri devam ediyor. Gece namazları merak edilirken 5, 6, 7 ve 8. Gece namazlarının nasıl kılınacağı araştırılıyor.

Ramazanda yapılması gereken ibadetler

Hz. Peygamber ramazan ayı ibadetleri için ‘Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa, bu iki rekat namazın her rekatında bir Fatiha ve üç ihlas okursa, Hak Teala onun her rekatına karşılık yüz bin melek gönderir. O kimsenin yazılmış günahlarını mahvedip yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için. Aynı zamanda o kişiye 70 köle azat eylemiş sevabı yazılır.’ Buyurmuştu.

5. gece namazı

Namazı rivayet eden kişi İbn-i Abbas’tır. Bu gece 4 rekat namaz kılan birisi birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 fatiha ve 3 İhlas okuyarak namazını kılarsa o kişi cehennem azabını yaşamaz. Allah onun günahlarını silerek yerine ulu itaatler yazar.

6. gece namazı

İbni-i Mesut tarafından rivayet edilen namazda; 1 Fatiha ve Ayetel Kürsi ile bir de Şehidellahu Ennehu ayet-i kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılarsa Allah ona ‘kulum senin büyün günahlarını bağışladım. Artık güzel ameller işle. Yüzünü güzelden çevirme.’ Diye buyurur.

7. gece namazı

Ebu Hureyre tarafından rivayet edilen namazda gecenin yarısında 4 rekat namaz kılarak her rekatında 1 Fatiha, 10 İhlas, 10 Felak, Nas surelerini okuyarak namazını tamamlarsa Allah meleklere ‘Görün bu kulumu ki tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O halde siz şahidim olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim.’ Diye buyurur.

9. gece namazı

Bu gecede 1 Fatiha, 10 İhlas ve beşer tane Felak, Nas ile bir kimse 12 rekat namaz kılarsa kıyamette yüzün nurlanacağı ifade edilir.

10. gece namazı

Bir kişi Dört rekat namaz kılar ve 1. rekatta 1 Fatiha, Ayete'l Kürsi, Şehidellahü, ve Duha'yı birer kere okursa, 2. rekatta 1 Fatiha, 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3. rekatta 1 Fatiha ve Duha'yı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 İnşirah surelerini okuyarak namazını tamamlarsa Allah ölüm meleği Azrail’e emir vererek ‘bu kulumu kabir azabı ve cehennemden emin kıldım’ diye buyurur.

11. gece namazı

Bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetelkürsü, 10 İnna ateyna, 10 İhlas okuduğu vakit kıyamet gününde tüm peygamberlerin sevabı kadar sevap kazanır. Aynı zamanda kıldığı bir namaz 50 yıllık geçmiş günahlarını siler.

12. gece namazı

10 rekat namaz kılınırsa günahların silineceği belirtilir.

13. gece namazı

Hz. Ayşe tarafından rivayet edilen bu gecede 1 Fatiha ve 30 Nas, Felak okuyarak 6 rekat namaz kılarsa, Allah denizler kadar günahı olsa da kulunu bağışladığını buyurmuştur.

14. gece namazı

Hz. Osman tarafından rivayet edilen gecede 1 Fatiha ve 50 İhlas ile 4 rekat namaz kılarsa rızık ve bereket kapılarının açılacağı ifade edilmiştir.

15. gece namazı

1 Fatiha 10 İhlas ile 6 rekat namaz kılındığı takdirde Hz. İbrahim’e yazıldığı kadar sevap yazılacağı ifa edilir.

16. gece namazı

Peygamberimiz bu gece için ‘Bu gece seher vaktinde bir kimse 1 Fatiha ve 'Kulillahümme' okuyarak iki rekat namaz kılsa, Allah onun yüz hacetini verir. Bunların 10’u dünyada 90’ı ise ahirettedir.’ Demiştir.

17. gece namazı

19. gece namazı

Bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 3 İhlas,3 Felak, 3 Nas okursa anasından doğduğu gibi günahlarından arınır. Demiştir.

Bu gece 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha 7 İzazülzileti kıyamet korkularından arınarak tüm kötülükleri iyiliğe dönüşür denmiştir.

20. gece namazı

Bu gece 6 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile Vedduha dualarını okursa kabri nurlu hesabı kolay olur denilmektedir.

21. gece namazı

Peygamberimiz bu gece 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha,5 Felak, Nas surelerini okursa gelecek yıla kadar nazar değmez ve hayatı bereketlenir demiştir.

22. gece namazı

Peygamberimiz ‘Bu gece yarısı 2 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile5 Vedduha okursa onun yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olur onun nuru sayesinde sırat köprüsünden ev halkından 70 kişi geçer’ demiştir.

23. gece namazı

Peygamberimiz ‘4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha ve Elem neşrah okursa o kişi 40 peygamber sevabı kazanır’ demiştir.

24. gece namazı

Peygamberimiz Bir kimse 1 Fatiha ve 1 Elkari'a ile 2 rekat namaz kılarsa ona ‘Sen korkma sen semin olanlardansın’ demiştir.

25. gece namazı

Peygamberimiz’ Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 1 Elemtere 1'de Li ilafi (kureyş) okursa kıyamet günü şefaat etse der olunmaz.’ Demiştir.

26. gece namazı

Peygamberimiz ‘Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatınde 1 Fatiha, 1 Ayate'l-Kürsi ve 3 İhlas okursa, kıyamet günü o kişiye taç giydirilir. Bütün mahlukatların sayısınca dil olsa onu tasvir edemez.’ Demiştir.

27. gece namazı

Peygamberimiz ‘ Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 7 İnna enzelna ile 2 rekat namaz kılarsa o kişinin sevabı kadre erenlerin sevabından az olmaz’ demiştir.

28. gece namazı

Peygamberimiz ‘ Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 3 İhlas ile 2 rekat namaz kılarsa o anasından doğduğu gibi günahsız olur ve kıyamette hesaplaşmadan kurtulur.’ Demiştir.

29. gece namazı

Bir kimse 1 Fatiha ve 7 İhlas ve 1 felak ile 2 rekat namaz kılarsa Allah o kişiye ‘Ey kulum! Sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim, günahlarını bağışlayıp cenneti vacip kıldım.’ Diye buyurur.

30. gece namazı

Bu gece bir kimse 1 Fatiha 10 İhlas, 10 Felak, Nas ile 2 rekat namaz kılarsa o kimsenin 3 türlü haceti kabul olur demiştir. Buna göre:

1) Taatleri kabul olur.

2) Dünyadan iman ile göçer.

3) Kitabı sağ yanından verilir.