Ramazan 2021 ilk iftar, ilk teravih, ilk sahur hangi gün?

Mübarek üç aylardan biri olan Ramazan ayına yaklaşmamızla Ramazan ayının ilk iftar, ilk teravih ve ilk sahur günü merak edildi. Müslümanlar, Diyanet tarafından açıklanan Ramazan ayı tarihlerine göre ibadet yapacaktır. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl Miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır.

Ramazan ayı ne zaman başlayacaktır?

Ramazan ayının fazileti

13 Nisan tarihinde başlayacak olan Ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetlerini yerini getireceklerdir. 8 Mayısıs günü Mübarek Kadir Gecesi idrak edilecektir. 12 Mayısıs tarihinde son Ramazan orucunu tutacak olan Müslümanlar 13 Mayısıs Perşembe günü Ramazan Bayramı’nın ilk günü kutlayacaktır. 14 Mayısıs Cuma günü Ramazan Bayramı’nın 2.günü kutlanırken 15 Mayısıs Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı’nın son günü kutlanacaktır.

Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’da müminler bu ayı ibadet ve iyilikler ile geçirse onlara mutluluğun kapıları açılır. Müminler, Cehennemden kurtuluş beratını alarak cennete doğru yol almaktadır. Bir hadis-i Şerifte şöyle buyrulmaktadır: “Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar.” Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı faziletli bir aydır. Hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün zamanları ile Kur’an ayı sayılan Ramazan ayının diriltici özelliği, bütün insanlığa hidayet ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirilmeye başlamasından doğmaktadır.