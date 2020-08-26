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RAM raporu zaman aşımına uğradığında iptal olur mu? RAM raporuna itiraz işlemleri

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından engelli bireylere verilen RAM raporu, çeşitli durumlarda iptal edilmek istenmektedir. Raporu iptal etmek isteyen kişiler ''RAM raporu nasıl iptal edilir, itiraz süreci nasıl ilerler?'' sorularına yanıt arıyor.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:47
RAM raporu zaman aşımına uğradığında iptal olur mu? RAM raporuna itiraz işlemleri
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Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde bulunan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, destek eğitimine ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler için RAM raporu düzenlenmektedir. RAM raporunun iptali konusu ise intenette sıkça araştırılmaktadır. RAM raporunun iptal edilebilmesi için velilerin yapabileceği bir işlem yoktur. Ancak raporun gereksiz ya da hatalı olarak verildiğini düşünen veliler, itiraz dilekçesi yazabilir. Velilerin itiraz dilekçelerini gerekli kurumlara ilettikten sonra 20 iş günü içerisinde yanıt almaktadırlar.

RAM raporu zaman aşımına uğradığında iptal olur mu?

RAM raporunun zaman aşımına uğraması, raporun verilme süresine göre farklılık göstermektedir. RAM raporları, çocuğun durumuna göre 1 ila 5 yıllık ya da süresiz olarak verilmektedir. RAM raporunun süresi, engel oranının süreç içerisinde değişiklik göstermesi halinde doktor tarafından verilmektedir. Ancak süreli raporların yenilenmemesi durumunda, engelli birey raporun sağlayacağı avantajlardan faydalanamaz.

RAM raporuna itiraz edildiğinde rapor iptal edilir mi?


RAM raporuna itiraz dilekçesi yazılması durumunda, itiraz gerekçi merciilere ilettirilir ve hakemli hastanede rapor istemi gerçekleştirilir. RAM raporunun hatalı olması durumunda aile, devlet hastanesine giderek kurul raporunu da yenilemelidir.

Engelli bireyin velisi, RAM raporu aldıktan sonraki 60 gün içerisinde itiraz etme hakkı elde eder. Dilekçenin iletileceği Özel Eğitim Hizmetleri Kurul’u, raporu ve çocuğu yeniden değerlendirmeye alır. Çocuğun durumu ile rapor arasında büyük bir fark görülmesi halinde rapor, başka bir RAM üzerinden yenilenir. Ancak ikinci rapor için itiraz etme hakkı bulunmaz.

RAM raporu olan çocuk iyileştiğinde raporu iptal olur mu?

RAM raporu olan çocuğun iyileşme göstermesi halinde rapor iptal edilebilir. Bunun için RAM raporunun yenilenme döneminde, rehabilitasyon merkezi tarafından alınacak randevuda belgelerin yanına, merkezdeki eğitimcilerin görüşleri de konur. Bu durumda çocuğun tanısı kaldırılır ve RAM raporu iptal edilir.



Son Güncelleme: 26.08.2020 19:47
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