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Rahman Suresi ne demek, meali nedir? Rahman Suresi Türkçe anlamı

İslam dininde Allah’ın 99 adet adından bir tanesi de Rahman’dır. Rahman’ın anlamı ise “Merhamet” eden demektir. Kuran-ı Kerim’de sure başlangıçlarındaki besmeleleri de sayarsak Rahman kelimesi Kuran-ı kerim içerisinde 169 kez geçmektedir. Rahmân sûresi’nin anlamı bütünlüğü kuşatmış; ilahi rahmeti dile getiren “Rahman” besmelelerin başlangıcıdır. Peki Rahman’ın anlamı ne? İşte detaylar…

04 Şubat 2021 Perşembe 20:28
Rahman Suresi ne demek, meali nedir? Rahman Suresi Türkçe anlamı
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Rahman’ın anlamı nedir?

 
Rahman’ın sözlükte yer alan anlamı merhamet etmek, sevmek ve acıma duygusu ile kişiyi korumak anlamına gelmektedir. Rahmet yani ruhm, merhamet sözcüklerinin kökünden türemiş olan rahman kelimesi “şefkatli ve merhametli, acıma duygusuna sahip olan” anlamına gelmektedir.

 

Kur’an- I Kerim içerisinde yer alan rahmet kavramı, Tevrat’a, Kur’an’a Hz. Peygamber’e ve insan oğluna aksetmiştir. Allah’a izafe edilmiş olan rahmet, 199 yerde fiil olarak geçmiş, 92 yerde rahmet anlamında kullanılmıştır. Rahman kelimesi 57 isim olarak geçmiştir /et-Tevbe 9/128 dışında). Bu kullanımlarının dışında 114 kez tekrarlanmıştır.

 

Rahman Suresi

 

 
 

Rahman suresinin anlamı nedir?

 
• Rahman olan Kur-an’ı öğretti. İnsanı var etti. Ona açıklama yapabilmesini öğretti.(1-4)
 
• Güneş ve ayın belirlenene göre(hareket eder). (5)
 
• Ağaç ve bitkilerde yalnızca Allah’a secde eder. (6)
 
• Göğü Allah yükseltti ve dengeyi yine Allah koydu. (7)
 
• Dengeyi bozmaya kalkışmayın (8)
 
• Ölçülü adalet tutturun ve kiloyu eksik ölçmeyin. (9)
 
• Allah, yeri canlılar adına yarattı. (10)
 
• Orada bulunan meyve ve salkımlu hurma ağaçları bulunur. (11)
 
• Yapraklı naneler ve hoş kokuya sahip bitkiler bulunur. (12)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (13)
 
• Allah insanları, pişmiş bir çamura benzemekte olan balçıktan yaratmıştır. (14)
 
• Cinleriyse ateşin özünden yarattı. (15)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (16)

 

 

Rahman suresi 531’inci Cüz 27

 
 
• Allah, iki doğunun da iki batının da Rabbidir. (17)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (18)
 
• İki denizi salmıştır birbirine karışmadan. (19)
 
• Aralarında buluşmalarını önleyen bir engel vardır, birbirini geçemez, bir biri ile karışmazlar. (20)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (21)
 
• İkisinin de inci çıkar, mercan çıkar.(22)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (23)
 
• Denizde yükselmekte olan yüce dağ benzeri gemiler de Allah’ındır. (24)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (25)
 
• Yer yüzünde yer alan hiçbir canlı kalıcı değildir. (26)
 
• Lakin azamet ve ikram sahipleri Rabbinin zati baki kalacaktır. (27)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (28)
 
• Gökte ve yerde olan her canlı Allah’tan ister. Allah her an yaratma halinde bulunmaktadır. (29)
 
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (30)
 
• Ey insanlar ve cinler! Sizin de hesap gününüz gelecek. (31)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (32)
 
• Ey insan ve cin toplulukları! Gök ve yerinden çıkıp gitmeyi deneyin, gücünüz yetiyorsa çıkıp gidin! (33)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (34)
 
• Üzerinize ateşler, dumanlar gönderilirse birbirinizi kurtaramaz, birbirinize yardım edemezsiniz. (35)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (36)
 
• Gökler yarılıp da buradan kızarmış yağ rengi gibi olursa, (37)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (38)
 
• İşte o zaman cine de günahı sorulmaz. (39)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (40)

• Suçlular yüzlerinden belli olur, perçemleri ve ayakkabılarından dolayı yakalanır. (41)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (42)

• Yani burası, suçlarını yalanlayacakları cehennemdir. (43)

• Onlar için, cehennemde kaynayan sular dolaşıp durur. (44)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (45)

• Rabbin huzuruna çıkamayacak korkan kişiler için iki cennet bulunmaktadır. (46)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (47)

• İki cennetin içinde de birçok ağaç vardır. (48)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (49)

• İkisinin de birbirinden farklı akan kaynağı vardır. (50)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz?(51)

• İkisinde de her meyveden iki çift bulunmaktadır. (52)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (53)

• Hepsi de örtülerini atlastan mindere yaslarlar. İki cennetin de birbirinden farklı meyve devşirmesi yakındır. (54)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (55)

• Oralarda gözleri sadece eşlerini gören öyle güzellikler vardır ki, bunlardan öncesine onlar; ne bir insan tarafından ne de bir cin tarafından dokunulmuştur(bakireler). (56)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (57)

• Sanki onlar yakuttan ve mercanlardandırlar. (58)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (59)

• İyiliğin karşısında iyilikten başka bir şey bulunur mu? (60)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (61)

• Bu ikisinden farklı başka iki cennet daha bulunur. (62)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (63)

• Bu cennette yer alanlar koyu yeşildir. (64)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (65)

• İkisinden de fışkırmakta olan iki farklı kaynak bulunur. (66)

• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (67)

 

Rahman Suresi 533 Cüz 27

 
• İkisinde de tüm çeşit meyvelerden, hurmalardan ve narlardan bulunur. (68)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (69)
 
• İçinde bulunan huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar bulunur. (70)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (71)
 
• Otoğların içerisinde bulunan sahiplerinin emrinde huriler bulunur. (72)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (73)
 
• Bunlara ne cin ne de insan el değdirmiştir. (74)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (75)
 
• Yeşil yastıkların içinde ve harika güzel döşemelere yaslanırlar. (76)
 
• O zaman Rabbin hangi bitkilerini yalanlayabilirsiniz? (77)
 
• Büyük ve ikramların sahibi Rabbın adı da yücedir. (78)
 


Son Güncelleme: 04.02.2021 20:28
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