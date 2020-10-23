QNB Finansbank personel alımları ne zaman? Başvurular nasıl yapılacak?

Ülkemizde faaliyet gösteren en büyük bankalardan biri olan QNB Finansbank, her dönemde personel kadrosunu güçlendirmektedir. QNB Finansbank’ta görev almak isteyen kişilerin banka tarafından belirlenen bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bankaya başvurmak isteyen kişiler alımların ne zaman olduğunu araştırmaktadır.

QNB Finansbank Personel Alımı Ne Zaman?

QNB Finansbank’ın personel alımının ne zaman yapılacağı henüz belirlenmemiştir. Banka her sene belli bir dönemde başvuruları almaktadır. Bankada görev almak isteyen kişilerin QNB Finansbank’ın resmi intenet sitesini devamlı olarak takip etmesi gerekmektedir.

QNB Finansbank Personel Alımı Şartları Nelerdir?

QNB Finansbank belirlenen şartları yerine getirmeyen kişilerin başvurularını onaylamamaktadır. Adayın hangi kadroda görevlendirileceği ve başvuru için gereklilikleri önemlidir. Hangi kadronun seçileceğine bakılmadan önce bankanın prensiplerine uygun olup olunmadığını bakılmalıdır.

QNB Finansbank Personel Başvurusu

QNB Finansbank’ın alımlarına başvuru yapacak kişiler işlemlerini online olarak yapabilmektedir. Başvurular bankanın resmi intenet adresi üzerinden başvuru formunun doldurulmasıyla alınmaktadır. Başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Eksik veya yanlış bilgiler halinde adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Alımlara başvuru yapmak isteyen kişiler bankanın insan kaynaklarıyla iletişime geçebilir. QNB Finansbank’ın insan kaynakları iletişim numarası; 0 (212) 318 50 00’dır.

QNB Finansbank Çalışma Saatleri

QNB Finansbank’ın çalışma saatleri diğer bankalar ile aynıdır. Mesailer sabah 9’da başlamaktadır ve akşam 5’te sona ermektedir. Mesai saatleri içerisinde personellere 1 saatlik ara verilmektedir. Ayrıca alımlarda adayların esnek çalışma saatlerine uyum sağlaması da istenmektedir.

QNB Finansbank’ta çalışan kişilerin hakları İşçi Kanunu’na göre belirlenmiştir. Çalışanların maaş, sigorta ve doğum izni gibi hakları kullandırılmaktadır.