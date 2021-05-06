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QNB Finansbank personel alımı yapacak? Qnb Finansbank personel alım kadroları ve şartları

QNB Finansbank'ın yayınladığı banka iş ilanı kapsamında 9 ile personel alımı gerçekleştirilecek. Bu iller Adana, Ankara, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul (Avrupa ve Asya), İzmir, Malatya ve Ordu olarak açıklandı. Haberimizden QNB Finansbank personel alım kadroları ve şartlarına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 21:14
QNB Finansbank personel alımı yapacak? Qnb Finansbank personel alım kadroları ve şartları
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Yayımlanan ilan kapsamında “Tüzel Satış Temsilcisi” aranıyor. İşe alınacak olan personellerin tüzel ürünler yani pos, vade kartı vb. hakkında sahada aktif satış yapmaları istenecek.

Tüzel Satış Temsilcisi nedir?

Bu konum Saha Satış Temsilcisi olarak da bilinmektedir. Bu pozisyonda bulunan kişiler bankaya ait olan ürünleri pazarlamak ve satışını gerçekleştirmek için görev alırlar.  Saha Satış Temsilcilerinin sorumlulukları arasında müşterilerden elde edilecek satış, kar, müşteri memnuniyeti gibi konular bulunmaktadır. Bunların yanı sıra görevleri içinde yeni müşteri kazanma, potansiyel müşteri kitlelerini genişletme, ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama gerçekleştirme de vardır.

QNB Finansbank Saha Satış Temsilcisi pozisyonuna başvuru şartları nelerdir?

  • Başvuracak kişi minimum lise mezunu ya da üniversite mezunu olmalıdır. Öğrenci de olabilirler.
  • Kişinin satış konusunda kariyer hedefi olmalı.
  • Kişi etkili iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
  • İkna kabiliyeti yüksek olmalıdır.
  • Başvuracak kişini müşteri odaklı çalışma potansiyeline sahip olmalı.
  • Takım çalışmasına uyumlu olunmalı.
  • Başvuru yapacak olanların daha önceden girdikleri mülakatlardan elenmemiş olması gerekir.
  • Başvuracak erkeklerin askerliklerini yapmış olması gerekir.

İş alımlarına son başvuru tarihi ne zaman?

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olan ve pozisyona başvurmak isteyen kişiler 25 Mayıs 2021 tarihine kadar başvurularını yapmalıdır. Başvurular online yapılmaktadır.




Son Güncelleme: 06.05.2021 21:14
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