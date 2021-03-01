Pusetten düşerek kafasına darbe alan 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Kahreden olay geçtiğimiz hafta Gaziantep Şehitkamil'de yaşandı. Ekici ailesinin 6 aylık bebeği pusetten düşerek başına darbe almış ve Eymen bebek hastanede tedavi altına alınmıştı. Acı haber bugün geldi. Talihsiz bebek hayatını kaybetti.

Gelen haberlere göre Eymen bebeği annesi Aynur Ekici ve abisi 8 yaşındaki Eren markete gitmek için evden ayrıldı. Bu esnada 6 aylık Eymen bebek evde pusetinde uyuyordu. Anne ve abisi dışarıda olan Eymen bebek uyandı ve puset içinde hareket etmesiyle birlikte pusetten düşerek başına darbe aldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Eve gelen anne bebeğini ağır yaralı halde bulunca hemen 112 sağlık personeline haber verdi. Eve gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında talihsiz bebeği özel bir hastaneye kaldırdı. Eymen bebek, bir haftalık yoğun bakım sürecinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Eymen bebeğin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.